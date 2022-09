La libertad de expresión no es una licencia para matar

Hay una diferencia entre cínicos o fanáticos engañados que expresan opiniones extremas y personas en posiciones de autoridad que lo hacen. Las personas que propagan el miedo y la aversión por Internet o la televisión son repelentes y, a veces, peligrosas, pero los líderes políticos y religiosos que despiertan el odio alientan a las personas a cometer asesinatos

NUEVA YORK– Hadi Matar, el estadounidense-libanés de 24 años acusado de intentar asesinar al escritor británico Salman Rushdie, parece haber actuado por iniciativa propia. Manifiesta ser un admirador del fallecido ayatolá Ruhollah Jomeini, el líder supremo iraní que en 1989 emitió una fatwa, o edicto religioso, para matar a Rushdie, tras la publicación de su novela Los Versos Satánicos. No hay evidencias de que el atacante esté vinculado de alguna manera al gobierno iraní. No obstante, al menos un comentarista ha calificado el intento de asesinato como “un acto de terrorismo promovido por el Estado”.

Esa descripción suena aceptable. Promovido por el Estado no es lo mismo que patrocinado por el Estado, y mucho menos que dirigido por el Estado. A pesar de que el gobierno iraní no ha intentado asesinar a Rushdie, la fatwa de Jomeini sigue en pie, y el Estado debe cargar con algún grado de responsabilidad por inspirar a criminales fanáticos como Matar.

Por supuesto, también en el pasado asesinos o potenciales asesinos se han visto azuzados por lenguaje violento. Anders Breivik, el noruego que asesinó a 69 menores en un campamento de verano socialdemócrata en 2011, era un ávido lector de escritores que advertían que los musulmanes, mimados por los liberales europeos, significaban una amenaza fundamental para la civilización occidental. ¿Significa esto que los escritores y blogueros individuales cuyas palabras convencieron a Breivik de que tenía que matar para salvar a Occidente fueron responsables en parte de sus horrendos actos?

Mucho se ha dicho, y con razón, acerca de la defensa de la libre expresión por parte de Rushdie y del precio que ha pagado por su entereza. En los Estados Unidos, la Constitución protege a los activistas de derechas que dicen estar “en guerra” con los musulmanes o los izquierdistas, a quienes consideran como una amenaza existencial a los Estados Unidos y la manera de vida cristiana, en tanto estos guerreros culturales no creen “un peligro claro y presente”. No pueden amenazar con violencia a ninguna persona en específico, ya que eso implicaría “una amenaza real e inminente”, pero pueden esparcir con libertad su odio hacia el credo que prefieran.

Las leyes europeas en este ámbito son más estrictas. En Francia y varios otros países del continente, está prohibido “difamar o insultar” a una persona o grupo por su etnicidad, nacionalidad, raza, religión, sexo, orientación sexual o discapacidad. Se puede decir que el islamismo, el cristianismo o cualquier otra religión es abominable, pero no se puede insultar a una persona por lo que cree.

Existe una diferencia entre insultar y ofender a alguien. Mientras que un insulto en un intento deliberado de herir, ofender es sostener una opinión que puede resultarle a alguien ofensiva, incluso si no hay intención de hacer una ofensa. Se puede acusar a un escritor de insultar, pero no de ofender. No hay evidencias de que Rushdie haya querido insultar a nadie en Los Versos Satánicos, pero ofendió a mucha gente, sea que hayan leído el libro o (usualmente) no.

Sin embargo, para mucha gente la religión es mucho más que un conjunto de normas o creencias al cual adherirse. Al igual que la nacionalidad, puede convertirse en el centro de identidad de una persona. Cuando el sentido de identidad de alguien se pone en cuestión, rápidamente la persona lo toma como un insulto, aunque no haya habido ninguna intención al respecto.

Ni Rushdie ni ningún otro escritor ni pensador debería estar limitado por esto. Es necesario proteger a las personas de un peligro inminente y, quizás, como es el caso en Europa, también de la difamación o el insulto, pero no hay ninguna razón para que ideas y creencias particulares deban protegerse de la crítica o, incluso, del ridículo.

No obstante, hay otra distinción que es necesario considerar. El impacto de quién dice qué a quién.

Incluso si Breivik pudo haberse inspirado en opiniones islamofóbicas o antiliberales extremas, promovidas por ciertos individuos, esos escritores y blogueros no son responsables de los asesinatos que cometió. Se los podría criticar por no haber previsto las posibles consecuencias de propagar tanto miedo y aversión. Podrían ser moralmente culpables, pero sus opiniones no tienen ninguna autoridad.

El peligro es mucho mayor cuando un político o un líder religioso aviva el odio. Las consecuencias de la fatwa de Jomeini son muy claras. El traductor japonés de Los Versos Satánicos fue asesinado en 1991, los traductores al italiano y al noruego apenas sobrevivieron a ataques violentos, y el potencial asesino de Rushdie casi logró eliminarlo.

Pero los clérigos iraníes no son los únicos culpables. Hoy la política estadounidense está llena de una violencia verbal tan letal como esos ataques.

Las sociedades abiertas y democráticas dependen de un consenso de que los intereses en conflicto y la competencia por el poder se pueden resolver de forma pacífica. Hay que aceptar los cambios de gobierno resultantes de elecciones legales y justas. No se debería ver como a enemigos existenciales a quienes tienen opiniones políticas distintas.

Pero esta no es una opinión que se comparta ampliamente en el Partido Republicano estadounidense, gran parte del cual sigue cautivo del expresidente Donald Trump. Ya se ha hecho usual que congresistas republicanos de extrema derecha describan a sus pares demócratas -e incluso a republicanos que desafían a Trump- como “traidores”. Durante su campaña para la reelección en 2020, el mismo Trump llamó a que se “encerrara” a su oponente. Distintos políticos republicanos hablaron del comienzo de una “guerra civil” y recalcaron el deber de los ciudadanos de armarse. Las consecuencias de usar este tipo de lenguaje se evidenciaron el 6 de enero del 2021, cuando una turba violenta tomó las palabras de Trump y sus partidarios literalmente, e irrumpió en el Capitolio estadounidense.

Cuando se expresan opiniones extremas, hay una diferencia entre los cínicos o los fanáticos ingenuos y la gente en puestos de autoridad. Las personas que propagan mentiras e improperios en la internet o la televisión son repelentes y a veces peligrosas, pero los líderes políticos y religiosos que agitan el odio autorizan a la gente a matar.

