Éstos son tiempos que ameritan llamar a las cosas por su nombre: las mentiras son mentiras, no afirmaciones falsas; modificar la ley para quedarte en el poder durante un periodo mayor a aquel por el que votaron los ciudadanos es antidemocrático, autoritario y gandalla, no un acto de generosidad para no molestar a los bajacalifornianos con tanta elección como quiso engañar Yeidckol Polevnsky; hacer una consulta para legitimar un atropello es hacer un circo con la ciudadanía, utilizándola a la vez como espectadores y animales, no una forma abierta, transparente y democrática para conocer el sentir de las y los bajacalifornianos.

El congreso local quiere consultar a los ciudadanos lo que ya respondieron en las urnas, lo que resulta en un absurdo mayor si consideramos que, cuando votaron por el gobernador, participó menos de 30% de los electores. De 2 millones 811,075 electores, votaron 758,765 y eligieron a Jaime Bonilla 382,308, 13.6 por ciento. Eso dista de ser un triunfo arrollador, sólo la continuidad de una tendencia abstencionista que comenzó a finales de los años 90.

“Puras mentiras... son mentirosos y ratas, ¿para qué nos hacemos?”, “da lo mismo que gane Pedro o Juan, igual nos van a chingar” son algunos de los testimonios publicados en el diario El País en el texto de Elías Camhaji, quien nombró al estado como el reino del abstencionismo. ¿Cómo se forman los habitantes de este reino? De acuerdo con datos publicados en el estudio “Cultura política ciudadana y abstención electoral en el municipio fronterizo de Tijuana” de Ana Claudia Coutigno Ramírez del Colegio de la Frontera Norte, entre peor evaluado esté el gobierno local y los partidos políticos, mayor posibilidad hay de abstencionismo. Así que, si los ciudadanos castigan a los partidos no yendo a las urnas, créanme, es justamente lo que los partidos están esperando.

En el marco de las conferencias México Siglo XXI que Fundación Telmex ofreció a sus becarios el pasado viernes 6 de septiembre en el Auditorio Nacional, Bono, líder de la banda U2, respondía qué debe hacer la ciudadanía ante los políticos bullies: “Vote them out”, votar para sacarlos. La respuesta ante un caso como la ley Bonilla no es tan sencilla, y ofrece las mismas trampas que la consulta patito para cancelar el aeropuerto de Texcoco. Votar una consulta ilegal y a modo es legitimarla, no hacerlo, también. Los ciudadanos de Baja California, todos, tendrían que salir a tachar el “no” a la ley Bonilla, no en la consulta que busca organizar el congreso local, sino que tendrían que escribirlo en los postes, en las calles, los coches de los legisladores que la aprobaron, y todos los espacios públicos que puedan hacer eco del atropello que esa ley representa. Porque si el abstencionismo es el resultado de un mal gobierno, permitir el mal gobierno sólo perpetuará este círculo perverso, alguien tiene que poner un alto.

Mientras tanto, olvidémonos de partidos y memoricemos estos nombres: José Félix Arango, Iraís María Vázquez Aguiar, Raúl Castañeda Pomposo, Andrés de la Rosa Anaya, Ignacio García Dworak, Mónica Hernández Álvarez, Miguel Antonio Osuna Millán, Eva María Vázquez Hernández, Sergio Tolento Hernández, María Trinidad Vaca Chacón, Alfa Peñaloza Valdez y Carlos Alberto Torres Torres. Recuérdelos no sólo la próxima vez que alguno de ellos o ellas pida su voto, recuérdelos cuando se los encuentre en la calle, el súper o en la escuela de sus hijos, ya que pusieron sus intereses personales por encima de todo y todos aquellos a quienes deberían representar, por encima de ustedes.