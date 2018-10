El análisis más rico en datos y gráficas que el equipo energético de transición ha publicado hasta ahora tiene 23 láminas. Las primeras 22, incluyendo la portada, están formadas por datos bastante conocidos: cuentan la dolorosa historia de declinación y metas no alcanzadas en la producción de Pemex. En muchas de ellas hay una controversial barra roja, que representa a la reforma energética como parteaguas. Quizás esté ahí para sugerir que los resultados han empeorado a partir de la reforma. Quizás no convenía para estos fines incluir una barra igual que marcara la caída de los precios internacionales del petróleo. Pero, a estas alturas, es lo de menos: pocos se sorprenderían de los contenidos o su forma de presentación.

La lámina 23 es otra cosa por completo. Es una primicia: el “pronóstico de producción de crudo considerando la estrategia de la nueva administración”.

Es pesimista y optimista a la vez. Sugiere que la “base” de producción se desplomaría a sólo 540,000 barriles diarios hacia el 2024. Pero también sugiere que las acciones de la nueva administración —terminaciones, reparaciones, recuperación secundaria, exploración de jardín, exploración tradicional y reducción en la declinación— generarían 1.9 millones de barriles diarios para aquel entonces. El mensaje es claro: la intervención de la nueva administración salvaría al sector.

No es necesario llegar al 2024 para poder percibir el optimismo sobre el potencial petrolero. De acuerdo con los datos reportados por el equipo de transición, para el 2021 los proyectos de “exploración tradicional” (es decir, aquellos barriles que no se han descubierto) se traducirían en 428,000 barriles diarios.

Con estas estimaciones, el equipo de transición se ha planteado un reto gigantesco. Aunque no hay una regla de dedo para vincular el tamaño de un descubrimiento con un ritmo de producción específico (para eso se hacen las pruebas de flujo de los pozos), se pueden usar ejemplos de adiciones recientes de reservas para darnos una idea. El campo Amoca, por ejemplo, hoy tiene cerca de 200 millones de barriles de reservas recuperables (2P) y, en su pico de producción, produciría poco más de 40,000 barriles diarios. Bajo esta métrica simplista, se necesitarían más de 10 Amocas para generar un ritmo de producción comparable. Nada fácil si consideramos que, en los últimos cinco años, no ha habido descubrimientos ni en tierra ni en aguas someras mayores a 130 millones de barriles diarios (Zama aún no certifica las reservas).

Si agregamos una variable temporal, el reto luce aún más grande. Para el año dos de desarrollo, se estima que el campo Amoca —que, de acuerdo con el plan de desarrollo de AMT, tiene una curva acelerada de desarrollo— produciría 22,900 barriles diarios. Esto significa que, para lograr lo planteado en la presentación, se necesitarían descubrir el equivalente a 19 Amocas en el 2019 (el año 0, de acuerdo con esta forma de análisis). Considerando que la probabilidad de éxito geológico en aguas someras de Cuencas del Sureste es de prácticamente un tercio, esto implica que se necesitarían perforar 57 pozos exploratorios en aguas someras en un solo año —un ritmo muy por encima del récord histórico de Pemex.

La principal duda que queda de la lámina 23 —si es un plan realista, con metas que realmente se alcanzarán— sólo la puede despejar el tiempo. Pero, por mientras, deberíamos enfocarnos en las que el equipo de transición sí puede contestar desde ahora: ¿qué parte de su pronóstico depende sólo de Pemex, y cuánto de rondas o asociaciones? Quizás más importante, ¿qué están viendo sus expertos para informar su marcado pesimismo sobre tasas de declinación? Y, al revés, ¿qué están viendo para justificar su evidente optimismo para convertir plays exploratorios en producción tan rápido?