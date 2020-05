De todos fue conocido, el mismo presidente López Obrador lo hace público en la mañera, le pidió al máximo dirigente empresarial de México, en una carta cuyo texto exacto no se conoce, que le enviaría una misiva, que indicaba un listado de 15 consorcios que en su totalidad debían poco más de 50,000 millones de pesos de impuestos, de forma que le auxiliara en la cobranza y con los recursos obtenidos atender los efectos de la pandemia, con ello pretende de pasada, públicamente culpar al empresariado por la falta de recursos para atender la emergencia sanitaria.

No es interés de este artículo analizar violación ética de esta solicitud (que la merece), ni tampoco valorar las intenciones políticas infames de haber hecho público el enviado, sino revisarla solo a la luz de nuestras leyes, determinando si conforme a nuestro marco legal la invitación presidencial es de facto, convidar a cometer un delito en el peor de los casos.

Veamos.

Aquí se trata de información conocida por las autoridades fiscales, en el ejercicio de sus facultades de vigilancia y fiscalización en el pago de impuestos, misma que conforme Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en su artículo 2, fracción VII, señala que tendrá al carácter reservado los datos, información o antecedentes, que se conozcan por el ejercicio de sus funciones, y solo podrán ser utilizados para los efectos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Lo anterior significa que se tiene el contribuyente tiene el derecho a que la autoridad tributaria resguarde con carácter de reservado toda su información, y que sólo puede ser utilizada en casos previstos por las leyes.

El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, establece la obligación para los servidores públicos a “guardar absoluta reserva” de la información conocida en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, y establece desde luego excepciones, en las que no aplica al supuesto de la carta que el presidente remite al dirigente empresarial.

Adicionalmente, el SAT en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tiene la obligación de garantizar la protección de los datos personales que estén en su poder, así como de impedir el acceso a ellos, incluso para su rectificación o corrección, y oponerse a su difusión o a cierto tratamiento mientras no se establezca lo contrario en la ley.

Per se la misiva presidencial al dirigente empresarial, amén de pedirle funciones que legalmente no le corresponden, pues la facultad de cobrar contribuciones es solo de la autoridad hacendaria, el uso o divulgación de dicha información confidencial utilizada por el Ejecutivo Federal, genera las siguientes consecuencias legales:

a) Infracción contenida por el artículo 85 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, de hasta 177,000 pesos, relacionada con el ejercicio de facultades de fiscalización, al divulgar, hacer uso personal o indebido de la información confidencial proporcionada por terceros independientes que afecte la posición competitiva de la empresa.

b) Infracción contenida en el artículo 87 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, para funcionarios públicos, igualmente de hasta 177,000 pesos, al divulgar, al hacer uso indebido de la información confidencial que afecte la posición competitiva del contribuyente.

c) Se le imponga una sanción privativa de libertad de tres meses a tres años de prisión a quien, por sí, o por interpósita persona, divulgue, haga uso personal o indebido, a través de cualquier medio o forma, de la información confidencial que afecte la posición competitiva proporcionada por terceros.

Visto lo anterior, no nos queda más que concluir que la “invitación presidencial” junto, según su propio dicho público, con la información de adeudos fiscales de contribuyentes, para que se le ayude en la cobranza, es desde luego, no solo convidar al dirigente empresarial a ejercer actos de cobranza que legalmente no le corresponden, y a que, de haberle hecho caso, se le estaba invitando a que pudiera ser sancionado administrativamente e incluso penalmente.

Pero eso no es todo, pues dicha invitación (que como se ha dicho no se conoce su texto exacto) de estar firmada por el presidente de puño y letra, es claramente un exceso, auto incriminativa, y por ello, proceden sanciones administrativas y se configura un delito para el propio Ejecutivo Federal.

*Reginaldo Martín Esquer Félix es Presidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex