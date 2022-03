El Alto Comisionado de la ONU (ACNUR) estima que al menos 100,000 personas se están desplazando para buscar refugio en el exterior. Y estima que podrían llegar a 5 millones. Y es que las diferencias de armamento entre Ucrania y Rusia son enormes...

La invasión rusa a Ucrania es la de una potencia mundial autocrática contra un país democrático, sin que haya precedido una agresión bélica del país invadido. La explicación es la geopolítica del poder acompañada de un cínico discurso nacionalista.

Es una guerra de conquista dirigida por Putin, un personaje soberbio y ambicioso. El mundo está perplejo y con desesperanzas. Voltaire decía: “La pasión de dominar es la más terrible de todas las enfermedades del espíritu humano”.

A partir de la invasión empezó el éxodo ucraniano. El Alto Comisionado de la ONU (ACNUR) estima que al menos 100,000 personas se están desplazando para buscar refugio en el exterior. Estima que podrían llegar a 5 millones. Y es que las diferencias de armamento entre Ucrania y Rusia son enormes.

Rusia se anexó Crimea en 2014 modificando las fronteras de Europa. Después apoyo con armas y dinero a los secesionistas prorrusos en el Este de Ucrania, al igual como Israel hizo con población suya en la Franja de Gaza, asentamientos para después reclamar territorio.

El orden europeo consagrado en el Acta Final de Helsinki de 1975 ha sido violado totalmente. El llamado Decálogo de Helsinki establece la igualdad de los estados; la abstención del uso de la fuerza; la inviolabilidad de las fronteras; la integración territorial; la obligatoriedad de la resolución pacífica de las disputas; la no intervención en los asuntos internos de otros países; el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales; el derecho a la autonomía de los pueblos; la cooperación entre estados y el respeto a las obligaciones derivadas del derecho internacional.

Lo sorprendente es la pasividad de las instituciones internacionales como es la Organización de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad que no pudieron evitar el conflicto. Tampoco al no impedir la intervención norteamericana en Irak de trágicas consecuencias, con el pretexto de que el país tenía armas químicas de destrucción masiva, que después se aclaró que no existían. Lo mismo con la intervención militar norteamericana en Afganistán o Libia, con resultados desastrosos.

Ahora vienen las consecuencias de la invasion rusa. Las sanciones de Occidente ya están operando y tienen impactos en el gobierno, la economía y sociedad. También afecta a toda la región por la interdependencia entre los países, particularmente en los recursos energéticos.

Efectos económicos inmediatos: el precio del petróleo crudo BRENT subió por arriba de 100 dólares el barril, por primera vez desde 2014; la Bolsa de Moscú se desplomó en 33%; el oro subió a 1,928 dólares la onza; se depreció el rublo en 10%; el trigo subió en 9 por ciento. Y más. Viene lo imprevisible.

