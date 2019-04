(Segunda y última parte)

Hablamos ampliamente sobre este tema en la primera parte, por lo que quiero enfocarme en algunas estrategias que nos permiten gastar de manera inteligente:

1. Saber qué es importante para nosotros. Esto parece obvio pero no lo es tanto. Me ha tocado ver a muchísima gente que no tiene idea de lo que quiere en la vida, que no conoce sus prioridades ni lo que le es realmente importante. Curiosamente, ésa suele ser la gente que gasta según sus deseos y olvida sus necesidades, que lo hace de manera descontrolada y que termina endeudada. Son las personas que confunden lo que desean con lo que necesitan y eso es un gran error.

En cambio, si sabemos qué es lo importante para nosotros —nuestras prioridades— podemos decidir gastar nuestro dinero en aquellas cosas que realmente nos importan. Pero además nos permite darnos cuenta de que muchas de las cosas que deseamos en realidad no tienen que ver con lo que nos importa, por el contrario, pueden incluso alejarnos de ellas.

Por ejemplo, la gente que valora la libertad y el contacto con la naturaleza puede decidir ahorrar para hacer turismo ecológico en lugar de endeudarse a meses sin intereses para adquirir la pantalla plana de última generación.

La gente que valora la seguridad puede enfocarse en tener un fondo para emergencias, en ahorrar para su retiro, en contar con seguros que le ayuden en caso de cualquier eventualidad.

2. Saber que nosotros somos quienes le damos órdenes a nuestro dinero. Tenemos que entender que el dinero que ganamos está a nuestro servicio. Nosotros tenemos el control, somos el jefe de nuestro dinero y le decimos qué es lo que queremos que haga por nosotros.

Esto también suena muy obvio, sin embargo, mucha gente deja que su dinero lo controle. No sabe ni en qué se lo gastó o cómo es que ya no tiene para terminar la quincena.

Por eso y como mencionamos en la primera parte, es importante hacer un plan de gastos —un presupuesto— aunque la palabra suene odiosa. Es simplemente decirle de antemano a nuestro dinero, desde el momento en que lo recibimos, cuál es su destino. Decidir en qué lo vamos a gastar. Obviamente tenemos que poner en primer lugar, antes de todo lo demás, nuestras prioridades. Una vez asignadas, el resto realmente no importa mucho cómo lo distribuimos, siempre y cuando no nos endeudemos.

3. No olvidar los gastos irregulares, que se pueden y deben planear. Los gastos irregulares suelen ser grandes. Por ejemplo: las inscripciones escolares, el impuesto Predial, el regreso a clases, la prima de algunos seguros, entre muchas otras cosas. Si no los planeamos, nos desequilibran nuestras finanzas (nuestro presupuesto).

Para hacerlo, uno simplemente tiene que ver lo que se gastó el año pasado y dividir esa cantidad entre 12. Eso es lo que deberíamos ahorrar cada mes para ellos. De esta manera, cuando se presenten, los podremos pagar de contado. Es mucho más fácil hacerlo así: dividir un gasto grande en cantidades pequeñas, más manejables, que podemos meter a nuestro presupuesto mensual. Sugiero, sin embargo, subir el monto que hayamos calculado un poco para tomar en cuenta la inflación y otros imprevistos (entre 5 y 10 por ciento).

4. Vivir este mes con el dinero que ganamos el mes pasado. Esto parece un poco tonto pero no lo es. Genera una sensación de libertad indescriptible. Se termina el sentimiento de vivir al día.

Se trata, simplemente, de ir un mes adelantado en nuestro gasto. Cuesta un poco lograrlo, pero vale mucho la pena.

Te invito a visitar mi página: http://www.PlaneaTusFinanzas.com, el lugar para hablar y reflexionar sobre finanzas personales.

Twitter: @planea_finanzas

[email protected]