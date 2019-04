(Primera de dos partes)

Todos hemos sentido alguna vez que el dinero que ganamos no nos alcanza para comprar lo que queremos. Es bastante normal y nos confirma que es un recurso escaso. Siempre se acaba. Por eso es importante saber asignarlo —gastarlo— con inteligencia y dirigirlo hacia aquello que más nos importa.

Desafortunadamente, mucha gente elige sustituir la falta de dinero con deuda. Usan su tarjeta de crédito para gastar más dinero del que tienen. Su saldo se va lentamente incrementando hasta que reciben un golpe de realidad: cada día es más difícil pagar.

En mi experiencia, la enorme mayoría de los problemas financieros de las personas y familias tienen que ver con la forma en que gastamos —manejamos— nuestro dinero. Si tenemos un orden y somos cuidadosos seguramente nos irá mejor. Por el contrario, el gasto desordenado nos hace vivir al día y perder el control fácilmente.

Por eso es tan importante llevar un plan: cada vez que recibimos nuestro salario o algún ingreso, sentarnos a pensar cómo nos lo vamos a gastar. Eso nos ayuda a priorizar y a tomar decisiones de compra, saber si tenemos suficiente dinero para pagarlo, o de lo contrario entender qué otras cosas tendríamos que sacrificar para obtener eso que deseamos, o que está en “barata”. Porque lamentablemente así tiene que ser: unas por otras. Si queremos esos zapatos que están con un gran descuento, quizá tendremos que dejar de ir al concierto de nuestro músico favorito, o dejar de aportar este mes para nuestro retiro. No podemos hacer las dos cosas, porque como mencioné anteriormente, el dinero es un recurso escaso y no alcanza para todo.

El entorno desde luego que no ayuda, porque somos una sociedad totalmente consumista. En una economía de mercado, las empresas compiten unas con otras y no son capaces de sobrevivir si no logran posicionar su producto. Esto ha acelerado el desarrollo de la mercadotecnia de una manera espeluznante.

Todos los días recibimos ofertas a través de correo electrónico, redes sociales, anuncios espectaculares, la radio, la televisión y cualquier otro medio existente. Nos bombardean todo el tiempo y muchas veces logran lo que buscan: nos hacen pensar que se trata de una oportunidad única e irrepetible, o buscan simplemente incrementar nuestro deseo de poseer algo, como una forma de estatus.

Los consumidores inteligentes saben diferenciar realmente lo que necesitan de lo que desean. La buena noticia es que eso se puede aprender.

Gastar nuestro dinero de forma inteligente implica estar en control de nuestro dinero, asumir las decisiones, saber que nuestro destino está en nuestras manos: nosotros decidimos en qué queremos gastar el dinero que recibimos. Nosotros damos las órdenes.

De hecho, eso es hacer un plan de gasto o un presupuesto: decirle a nuestro dinero qué es lo que tiene que hacer por nosotros, según nuestras necesidades. Un presupuesto no es algo que nos restringe, como una dieta, sino, por el contrario, una herramienta que nos da libertad para decidir cómo queremos gastar el dinero que ganamos y asignarlo de acuerdo a nuestras prioridades. Pero además nos ayuda a tomar decisiones: si en el camino se cruza una “oferta” o se anuncia la venta de boletos para un espectáculo que queremos ver, nos ayuda a ver qué otras cosas podríamos dejar para poder acomodar esa compra.

Curiosamente, lo que nos limita es no hacer un presupuesto, porque si caemos en deudas, estamos adquiriendo un compromiso. Las deudas hay que pagarlas con el dinero que ganaremos en el futuro y que no podremos usar para otras cosas que realmente son importantes. Nos hace ser esclavos de los bancos.

Gastar de forma inteligente no significa necesariamente ir de tienda en tienda para comparar precios o buscar la mejor oferta. No requiere que invirtamos tiempo en buscar cupones de descuento, ni cosas por el estilo.

Se trata, simplemente, de tener un orden. De tener muy claras nuestras prioridades en la vida y asignar nuestro gasto de acuerdo con ellas. En la siguiente colaboración seguiremos hablando de esto.

