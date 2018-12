Los chalecos amarillos franceses han logrado doblegar al presidente Macron, pero también se han hecho visibles en el escenario nacional.

Desde hace un mes, centenares de miles de franceses se han movilizado a través de las redes sociales, han salido a las calles, y mantienen en jaque al gobierno.

Más allá de las concesiones que tuvo que hacer el gobierno, como la supresión del aumento del impuesto a la gasolina, los franceses quieren ahora un cambio de la visión global de su gobierno.

Los chalecos amarillos no han quedado satisfechos con las medidas adicionales que el presidente concedió: aumento en 100 euros del salario mínimo (2,200 pesos que se suman a los 26,000 que marca la ley), disminución de impuestos sobre las pensiones más modestas, desgravación al incremento del aguinaldo que otorgarán de forma voluntaria las empresas y desgravación de los pagos de horas extras.

El posible crecimiento y hasta radicalización del movimiento no sólo tiene ecos y consecuencias en Francia donde el presidente tuvo que retroceder ante el riesgo de una crisis económica y política más seria. Los revolucionarios franceses también podrían influenciar en el escenario internacional y sobre todo europeo, como lo han hecho en 1789 o 1848 cuando cambiaron la faz de Europa.

D. Trump explica el origen del movimiento de los chalecos amarillos a los acuerdos climáticos de París y se inventa, a golpe de fake news, partidarios entre los manifestantes parisinos.

En realidad, mantiene su revancha contra Macron por su defensa de los acuerdos de París, pero sobre todo, por su ánimo de ver más independiente a Europa frente a Estados Unidos; un Trump siempre imprevisible y por ende siempre menos confiable en términos comerciales o por sus vínculos con su amigo V. Putin.

Los franceses plantean un debate mucho más profundo que encuentra sus raíces en la crisis del 2008 donde sintieron que ni su gobierno, ni la Unión Europea, ni el euro los supo proteger de las especulaciones y de los mercados financieros.

Los más desprotegidos, los que no se beneficiaron de la globalización, tuvieron que aguantar una disminución de su salario real y de sus condiciones de vida ante los programas de austeridad exigidos por las grandes instituciones económicas internacionales y por el Banco Central Europeo. Fue entonces y no ahora el momento en que se hundió el sueño europeo para las masas y que los populistas, quienes no proponen ninguna solución, mejoraron su intención de voto en las elecciones. Lo paradójico es que E. Macron parecía ser el último en defender la idea europea frente a un Reino Unido que se va de la Unión Europea, una Italia gobernada por populistas y una A. Merkel pasiva.

Ante el fin de las ideologías, la crisis de la democracia y la ausencia de perspectiva, la rebelión francesa presenta una oportunidad para reformar el país y al continente reforzando su modelo social y volviendo a poner a los ciudadanos, y no a los mercados, en el centro de las preocupaciones políticas. Veremos si Macron y Merkel prevalecen en las elecciones de mayo 2019 o si juntos caen ante los populistas.

*Jefe del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM.