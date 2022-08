La inflación destruye tu dinero (I)

Parte 1 de 3

Todos estamos viendo cómo los precios parecen subir de manera más acelerada. Cada día gastamos más en el supermercado y en otras cosas que consumimos de manera cotidiana. Esto está pasando no sólo en México sino en todo el mundo. Estamos en un periodo de alta inflación.

En Estados Unidos, según cifras oficiales, la inflación se ubica en 9.1% anual. En muchos países europeos como Holanda o España, está por encima del 10 por ciento. En México nos ubicamos en el 8 por ciento. Niveles no vistos desde hace muchísimos años en todo el mundo.

Eso es muy grave, porque como dicen muchos economistas, la inflación es una fábrica de pobres. Nada daña el poder adquisitivo de las familias, ni destruye el valor de nuestro dinero más que la inflación.

El fenómeno de la inflación es de naturaleza muy compleja e involucra una gran cantidad de variables económicas. Por ello no voy a intentar explicar qué es lo que la está causando en estos momentos. Pero sí trataré de dar una breve explicación que permita entenderlo de manera general, así como los elementos que están a nuestro alcance para manejar su dinero en este entorno.

La inflación consiste en el alza generalizada de los precios de los distintos bienes y servicios en la economía. Esta alza se produce, principalmente, por un crecimiento mayor del dinero que sirve como medio de pago, en relación con los bienes y servicios que lo respaldan.

Supongamos, por ejemplo, que en una economía existen solamente dos individuos, cada uno de los cuales tiene un peso. Uno de ellos produce un litro de leche al día, y el otro una manzana. Cada uno necesita consumir lo que el otro produce para sobrevivir.

Es claro entonces, que para que cada uno pudiese comprar el producto del otro, el precio de dichos bienes no debería ser superior a un peso. De hecho, en condiciones de equilibrio, al no ser necesarios ni el ahorro ni la inversión, el precio de cada uno de ellos sería exactamente un peso.

De esta forma, diariamente habría un intercambio perfecto de bienes y de pesos. Cada uno vendería su producto a cambio de un peso, y compraría el producto del otro a cambio de otro peso.

Ahora supongamos que se emiten, en dicha economía, otros dos pesos, de modo que cada quién tendrá dos pesos en lugar de uno. Es claro entonces que, para mantener el equilibrio económico, el precio de cada uno de los bienes que se producen tendría que subir al mismo tiempo, ya que si uno de los individuos incrementa su precio y el otro no, a este último no le alcanzará con lo que obtenga de su venta para comprar el producto del primero.

Obviamente esta visión es demasiado simplista, pero sirve para nuestro propósito de ilustrar lo que sucede en el mundo en general. Hay más dinero circulando (por los apoyos que muchos gobiernos tuvieron que dar en un entorno de pandemia), pero la economía está produciendo menos que antes (muchas empresas ya no pudieron sostenerse).

Estos desequilibrios se pueden producir de muchas y muy variadas formas. Por eso, en ocasiones, el fenómeno es muy difícil de controlar. Una de estas variables es la confianza en lo que las autoridades económicas y financieras de los países están haciendo para controlarlo. En ese sentido, si existe desconfianza (la mayoría de la gente piensa que los precios seguirán subiendo), las personas actuarán conforme a esa expectativa (causando que los precios suban). Si por el contrario, hay gran confianza y la gente piensa que el fenómeno está siendo controlado, seguramente habrá más estabilidad.

En todo caso, debemos entender que cuando la inflación no está controlada representa un factor negativo que dificulta la planeación de las finanzas personales y de los negocios, lo que repercute en el desarrollo de la economía en general. Además, la experiencia internacional ha demostrado que no puede haber crecimiento sostenido en una economía, cuando no está controlada la inflación y los desequilibrios que la causan.

En la segunda parte daremos algunos consejos para manejar mejor nuestro dinero, en un entorno de inflación más elevada.

