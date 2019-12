Se ha iniciado el segundo año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y quizás es hora de hacer una evaluación justa, sí, pero muy rigurosa, de las razones para que todavía haya quejas contra lo que llaman “elefante reumático”.

Toda estructura institucional de gobierno debe ajustarse a reglas y procedimientos que dan orden al ejercicio del gasto público, pero también lo hacen eficiente y eficaz.

Durante 12 meses la estructura del gobierno ha sido zangoloteada. Obviamente sería torpe exigir que publicitaran los ajustes. Lo importante es hacerlos, antes que la ineficiencia termine por descarrilar al ferrocarril de la 4T.

Madrugar, receta contra la inseguridad

Así como cada lunes, la Profeco nos dice quién es quién en los precios de gasolinas y gas, ahora quieren hacer lo mismo con los gobiernos de los estados que no tienen madrugadoras reuniones de seguridad.

Uno se pregunta si quieren aplicar aquello de “al que madruga Dios lo ayuda”, pues en realidad es irrelevante la hora a la cual se celebran las reuniones de seguridad, si se utilizan para disponer medidas eficientes contra el crimen.

En todo caso, ya que de refranes hablamos, quizá valdría la pena recordar otro que, en cierta forma constituye una respuesta: “no por mucho madrugar, amanece más temprano”.

Reto imposible para cualquier democracia

De pronto, irrumpe un debate sobre los participantes en mítines y manifestaciones, y su calidad de ciudadanos o de militantes de una organización o partido político. Un debate, ciertamente, irrelevante.

Cuando en una manifestación participan militantes o directivos de partidos políticos u organizaciones afines a la política, se considera que ya no es una manifestación de ciudadanos.

Por la militancia o simpatía política no se pierde la ciudadanía. Piden un imposible los que quieren que, para no contaminar las manifestaciones, sólo acudan ciudadanos y ciudadanas químicamente puros. Alguna vez nos recordó Carlos Abascal que la política no es para los ángeles.

Notas en remolino

Con un optimismo admirable, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, pide al presidente López Obrador dialogar con todo el Poder Legislativo, incluidos los de la oposición... Algunos podrían aprender de las lecciones de José Mujica, lecciones que sí aprendió su sucesor Tabaré Vázquez, pues, aunque perdió la elección presidencial de Uruguay por escasísimo margen, acató la voluntad de los uruguayos... La titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aunque el Ejecutivo Federal les dé mucha libertad, bien podría escuchar lo que dijo hoy en Palacio sobre temas que deben “ser sometidos a consulta”... La titular de la STPS, Luisa María Alcalde, pide a gobernadores actualizar sus legislaciones locales a la reforma laboral. Antes, los delegados de la STPS en cada entidad operaban esas exigencias federales... Ya anunció el IMSS la contratación de más de ocho mil médicos especialistas y enfermeras. Sin embargo, por falaz no deben usar más el argumento de que no egresan suficientes médicos de las escuelas de medicina de la República...