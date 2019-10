En todo el mundo, y en todos los sectores, la industria, y en especial la automotriz, se ha visto expuesta a las llamadas “fuerzas disruptivas” relacionadas con las nuevas tecnologías. La empresa consultora McKinsey, en un estudio publicado en 2018 y basado en encuestas hechas a altos directivos, analizó las amenazas y oportunidades que enfrentan las empresas.

Las fuerzas disruptivas identificadas por los encuestados —en su mayoría del sector automotriz— son cinco: la conectividad, que impulsa nuevos modelos de negocio, en gran parte a través de una interacción más directa con el cliente final; la Inteligencia Artificial (AI) y los sistemas autónomos, que estarán presentes no solo en los autos, sino también en las “máquinas que aprenden” en las fábricas; el Internet de las Cosas (IoT) que incluirá a 75 mil millones de dispositivos en 2025 y permitirá a las fábricas mejorar la productividad y la eficiencia energética; la electrificación de los automóviles, que será determinante para la mitad de los ingresos de las empresas automotrices en el mediano plazo; y la ciberseguridad, que requiere no solo de tecnología, sino también depende de habilidades y actitudes de los colaboradores.

En los próximos años se generarán amenazas, pero también oportunidades que permitirán crecimiento en el mercado. Así como se ven las cosas hoy este crecimiento no será para las empresas tradicionales, sino para nuevos jugadores que se mueven de forma más eficiente en este nuevo entorno. La razón principal es que la innovación se dará en el mercado y en los procesos, y no solo en el producto, el automóvil, como solía ser por décadas. Las empresas tradicionales deben reconocer que hay que prepararse para responder a las fuerzas disruptivas o sucumbir ante ellas. Los nuevos modelos de negocio requieren nuevos socios dentro y fuera de la propia industria. La reasignación de recursos para desarrollar los nuevos modelos debe ser radical y puede ser dolorosa para las áreas tradicionales de las empresas, por lo que hay que realmente adoptar el concepto de agilidad, algo que casi nadie ha logrado.

¿Dónde están las mayores brechas entre el impacto y la capacidad de respuesta? Los encuestados ven sus mayores déficits en la generación de conocimiento y habilidades, y la gestión del talento; en la seguridad cibernética y en la capacidad de generar nuevos modelos de negocio aprovechando una mejor conectividad.

No sorprende que las empresas se sienten mejor preparadas para responder a eventos geopolíticos y restricciones comerciales, que a las nuevas fuerzas disruptivas de la tecnología. La realidad es que muchas empresas todavía confunden la digitalización con la transformación digital. Mientras solamente digitalicen sus procesos existentes, no están transformando su modelo de negocio. Obtienen mejoras de eficiencia, reducen costos y tiempos de respuesta, lo cual sin duda es deseable. Pero la verdadera transformación digital busca una mejor efectividad, generando nuevas estrategias y cambios estructurales. La tecnología es una herramienta y no un fin en sí mismo.

Sin duda una característica de la disrupción digital es la velocidad del cambio y la magnitud de su impacto. El potencial de crecimiento está relacionado con el desarrollo de nuevo software que se vuelve el impulsor del negocio y que requiere de velocidades muy diferentes que el desarrollo del hardware (p.ej. el automóvil), que igualmente sigue siendo necesario. Las empresas que logren dominar esta combinación podrán ser exitosas, siempre y cuando puedan evitar que los gigantes tecnológicos se apropien de porciones significativas de los nuevos servicios de movilidad. Una característica de los nuevos modelos de negocio será el “pago por evento”, relacionado con el uso que el cliente hace del vehículo, igual como de cualquier otro dispositivo que requiere para su negocio o entretenimiento, sin la necesidad de invertir en su adquisición.

Finalmente, queda el reto principal que es obtener los conocimientos y las habilidades requeridas para la transformación disruptiva. Un 72% de los encuestados dicen que ven mayor dificultad en reclutar talento en el campo digital y de software, cosa que no nos sorprende. Pero también se menciona la necesidad de mejorar los conocimientos de funciones cruzadas, cada vez más relevantes para integrar los esfuerzos de transformación a través de la compañía. Para poder asegurar la disponibilidad de estos conocimientos, habrá que echar mano de todas las opciones: el reclutamiento externo, la capacitación interna y la adquisición de nuevos socios.

Permanece envuelto en un cierto misterio el tema de la agilidad. Un 90% de los ejecutivos creen que la necesitan, pero un 75% no han logrado hacer gran cosa al respecto. Y eso que la velocidad del cambio requiere precisamente eso: agilidad en la reacción y en la acción. Los conceptos involucrados no son desconocidos, pero su implementación requiere evidentemente de un cambio cultural.

En conclusión, la transformación de las empresas para enfrentar las fuerzas disruptivas requiere atreverse a tomar decisiones (y enfrentar los errores), además de asegurar que la transformación, y el compromiso, incluya a todos.

*El autor es conferencista y consultor en temas de la industria automotriz, de comercio internacional y de sistemas de gobernanza empresarial. Trabajó en Volkswagen de México en diversas posiciones ejecutivas durante 37 años.