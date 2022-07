Las conductas anticompetitivas suscitan una condena más o menos generalizada. Quienes las critican lo hacen, entre otras razones, porque suponen que se trata de actos inmorales. Sin embargo, la literatura de política de competencia carece de un tratamiento sistemático de la relación entre ética y conducta empresarial y son contadas las reflexiones sobre el tema.

Las infracciones en materia de competencia se parecen a otras violaciones legales, como el fraude o el robo, en cuanto a que todas implican una redistribución del ingreso o la riqueza. En el caso del robo o el fraude, la condena social es unánime, porque es evidente que se trata de actos de defraudación e incluso violentos, por los cuales una persona despoja a otra. Difícilmente puede existir algún planteamiento ético que justifique tales actos.

Tratándose de violaciones a las leyes de competencia la situación es distinta. Hay conductas como la colusión franca, que en algunos países es considerada un acto criminal, que es condenada por razones subyacentes relacionadas con un cuestionamiento moral. Sin embargo, la condena no es unánime. Existen ciertos actos colusivos, como los que realizan los gobiernos en el caso de organizaciones como la OPEP, en los que ese cuestionamiento moral no se presenta y, de hecho, para las sociedades que se benefician de la extracción del petróleo, la colusión es vista como un acto favorable para el país. Es decir, en el caso de la colusión, que para muchos es considerada como la mayor de las violaciones a las leyes de competencia, no es posible identificar una condena unánime desde la perspectiva ética.

La vinculación entre ética y comportamiento empresarial se diluye más cuando se trata de otras conductas. Por ejemplo, una fusión entre competidores, un contrato de exclusividad o un esquema de descuentos diferenciados, pueden ser considerados ilegales bajo ciertas disposiciones jurídicas. Sin embargo, siempre habrá argumentos económicos para su defensa. Lo importante es que, desde la perspectiva ética, no habrá unanimidad en su tratamiento, incluso si la autoridad resuelve que la conducta es ilegal.

El punto es que ilegalidad no necesariamente implica inmoralidad. Las violaciones a la ley se verifican respecto de códigos escritos. El incumplimiento ético se determina respecto de valores subjetivos. Por esa razón, la colusión se ve con malos ojos cuando se realiza por particulares, pero se vislumbra de manera distinta, cuando los que la realizan son los gobiernos. La colusión privada, además de condenable desde la perspectiva ética, es ilegal. La colusión de gobiernos, además de no ser condenada o cuestionada desde la perspectiva ética, probablemente no será ilegal. Lo anterior ocurre a pesar de que los efectos de una y otra conducta pueden igualmente nocivos sobre los consumidores.

El problema es que no hay consenso sobre la aplicabilidad de criterios éticos a la política de competencia. Para algunos, los actos empresariales sí pueden ser analizados con base en criterios provenientes de la moral. Para otros, la política de competencia es amoral, en tanto emplea análisis económico, el cual no conoce de ética y moral, sino que se basa en los principios de racionalidad y maximización. Algunos analistas, de postura extrema, indican que la política de competencia carece de ética y es inmoral, cuando su aplicación conduce a la ineficiencia económica, inhibe la innovación y genera un daño a los consumidores.

Aunque las leyes de competencia y su aplicación sean imperfectas, su cumplimiento es el medio práctico de sobrevivir a la incertidumbre ética. Bien que mal, las leyes establecen reglas generales para el comportamiento de las empresas en los mercados y señalan algunas situaciones que pueden ser consideradas inequitativas y sancionables. Por ello, es importante impulsar el cumplimiento de las leyes de competencia, pero también hay que reflexionar respecto del objetivo de las mismas y los efectos que pueden ocasionar.

*Socio Director de Ockham Economic Consulting, especializado en competencia económica y regulación y profesor universitario.

