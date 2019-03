Hace poco tiempo conocí a una amiga que me recordó algunos conceptos importantes de las finanzas personales. Ella tiene un trabajo que disfruta mucho, pero le genera un ingreso sumamente limitado. A pesar de ello, lleva una vida sencilla y feliz. Sale con sus amigos, va a conciertos y se compra ropa que le gusta, muchas veces usando sistemas de apartado para poder pagarlas en abonos, sin incurrir en una deuda.

Su estilo de vida contrasta mucho con el mío. Tanto que, en una ida al supermercado para comprar la despensa semanal, me puedo gastar fácilmente más de lo que ella gana en una quincena completa de trabajo.

¿Cómo le hace para poder tener esos pequeños placeres? Simple: sabe administrarse. Tiene muy claro su presupuesto, cuánto puede gastar en total cada día y se sujeta a eso. Así de sencillo. No maneja tarjetas de crédito ni un sistema complicado, maneja sólo efectivo. Su vida es sumamente simple.

Desde luego no todo es color de rosa: su nivel de ingresos le exige sacrificios importantes. Su alimentación es muy limitada y se niega a sí misma muchas cosas, porque se enfoca en sus prioridades.

En cambio, muchas personas que tienen ingresos significativamente mayores viven de una manera mucho peor, con un altísimo nivel de endeudamiento, sintiendo constantemente el agua hasta el cuello y que no les alcanza. Esta es la realidad de buena parte de la clase media mexicana, que vive mucho más allá de sus posibilidades.

He hablado en este espacio de personas que ganan muy buen dinero, pero que todo lo deben: la casa, el coche, la televisión, el refrigerador, etcétera. En algunos casos su ingreso les da para pagar todo eso, pero no les permite ningún margen de maniobra en caso de alguna emergencia. Tampoco tienen capacidad de ahorro, porque todo su dinero se va en pagar las obligaciones que han adquirido. Cuando se dan cuenta, no tienen ningún ahorro para el retiro y si por alguna razón pierden su trabajo, todo se les viene abajo de una manera abrupta. Están en una posición muy vulnerable.

Tenemos que entender que, independientemente de nuestro nivel de ingreso, el dinero siempre es escaso. Nunca es suficiente para poder comprar todo lo que queremos, ni hacerlo al mismo tiempo. Esto nos obliga necesariamente a priorizar, a decidir qué va primero y qué va después, a tener que decidir qué es importante y qué no. Es sumamente difícil, porque somos humanos y queremos muchas cosas. Entonces usamos la tarjeta de crédito y empezamos a gastar más de lo que ganamos.

No nos damos cuenta, en ese momento, de que incurrir en deudas implica adquirir un compromiso que tenemos que pagar con dinero que todavía no ganamos, con nuestro ingreso futuro. Entonces tendremos menos para otras cosas que pueden ser importantes, como por ejemplo el ahorro para el retiro o proteger a nuestra familia en caso de que les lleguemos a faltar.

Saber administrarnos es precisamente encontrar ese equilibrio entre lo que queremos y lo que podemos hacer, entre lo que es importante y lo que no. Es sacrificar unas cosas por otras. Eso significa a su vez asignarle a cada peso que ganamos un trabajo, un destino, que sea congruente con nuestras prioridades y necesidades.

