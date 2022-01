Desde que tengo memoria, los expertos y analistas siempre dicen que estamos en un entorno “difícil”. Cada inicio de año representa retos importantes que se ven cada vez más complicados. Hoy en día, por ejemplo, la inflación se ha elevado no sólo en México sino en prácticamente todos los países del mundo, como consecuencia e una inyección de liquidez sin precedentes, entre varios otros factores.

Toda la información que recibimos genera muchísima incertidumbre y me incluyo. A mí también me pasa. Pero esa incertidumbre hace que la gente, de manera natural, se haga muchas preguntas relacionadas con su dinero. ¿Qué va a pasar con mis inversiones? ¿Convendrá cambiar mi dinero a dólares, a oro o a Bitcoin? ¿Debo sacar un crédito hipotecario o mejor me espero?

Reitero: es perfectamente normal sentirnos así: no sabemos lo que va a pasar, tenemos preocupación sobre el futuro, vemos o nos pintan un panorama “negro” del cual no se ve salida. Cada año se ve peor que el anterior.

Tenemos que pensar, sin embargo, que este entorno no nos pega igual a todos. Le afecta mucho más a quien tiene un desorden financiero en su vida: ni un peso ahorrado y puras deudas. Si hemos aprendido a tomar control de nuestro dinero, si hemos eliminado nuestras deudas con tarjetas de crédito o préstamos de nómina, y contamos con un fondito para emergencias, estaremos más preparados para sortear de mejor manera lo que el entorno nos lance. Tendremos muchas más herramientas para enfrentar un entorno adverso.

Nada de lo que pasa a nuestro alrededor lo podemos controlar. Aunque debemos estar informados, es mejor enfocar nuestro tiempo en las cosas que sí podemos manejar: en nuestras prioridades y lo que nosotros podemos hacer para alcanzarlas, independientemente del entorno. Esa es la clave y lo que, al final, hace una enorme diferencia.

Pero además, la experiencia nos ha demostrado muchas veces que cuando hay incertidumbre, lo peor que podemos hacer es tomar decisiones precipitadas o motivadas por el miedo. Cuando hay una caída importante en los mercados financieros, quienes lo pierden todo son los que venden por el pánico. De hecho, esas crisis siempre generan oportunidades para aquellos que las saben esperar (los que ganan son los que aprovechan las “gangas” de quienes vendieron sin importar el precio).

Pero además, muchas veces el entorno y la incertidumbre que se siente son por perspectivas de corto plazo. En un tiempo largo, por ejemplo cuando invertimos para el retiro, dinero que no ocuparemos sino hasta dentro de 30 ó 40 años, tendremos varios ciclos económicos, algunos de recesión y otros de expansión. Por eso no tiene sentido posponer invertir porque “no sabemos lo que nos traerá este año”.

Tampoco sabemos lo que nos traerán los siguientes 30 años. Pero si invertimos de forma constante y disciplinada, una cantidad fija cada mes, en un portafolio diversificado de acuerdo a nuestros objetivos y tolerancia al riesgo, el cual rebalanceamos cada año, tendremos una gran posibilidad de lograr nuestro objetivo, independientemente del entorno.

Si hoy estaba a punto de contratar un crédito hipotecario a 15 años, bien seleccionado (las mejores condiciones), tengo un empleo estable y lo puedo pagar sin problema, tampoco tiene mucho sentido posponerlo. Porque es un crédito a largo plazo y en todo este tiempo muchas cosas pueden pasar.

Quizá hoy me promuevan pero en cuatro años me quede sin empleo y con el compromiso de seguir pagando esas mensualidades. No lo sé. Lo que sí puedo hacer es asegurarme que incluya un buen seguro de desempleo, prepararme y asegurarme de hacer la mayor cantidad de prepagos posibles, sin afectar mi fondo para emergencias, con los ingresos adicionales que reciba (bonos, aguinaldos, fondo de ahorro, etc).

De nueva cuenta, enfocarme en lo que sí puedo controlar y dejar de preocuparme tanto en un entorno que siempre será desafiante. Aprovecho para desear a todos mis lectores un feliz y provechoso 2022.

@planea_finanzas