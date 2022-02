La voz de Mark Lanegan estuvo presente durante más de tres décadas entre nosotros en distintas encarnaciones. Lanegan fue la voz de los Screaming Trees, Queens of the Stone Age. Acompañó a Isobel Campbell en varios discos, a Greg Dulli en The Gutter Twins y The Twilight Singers, Soulsavers, Duke Garwood. Una larga lista de colaboraciones y una impresionante carrera musical en solitario de más de tres décadas. La voz de Lanegan se apagó el martes 22 de febrero a los 57 años y dejó una marca permanente en la música alternativa.

Al frente de los Screaming Trees, Lanegan fue parte del fenómeno de Seattle conocido como grunge. La banda firmó su primer contrato discográfico con SST Records, la disquera propiedad de Greg Ginn de Black Flag y una de las firmas independientes más importantes en Estados Unidos, en los años ochenta y con una actividad que duró hasta el año 2000. Sus primeras giras fueron como acto telonero de Firehouse, la banda que Mike Watt formó tras la disolución de The Minutemen. Screaming Trees recibió un pago de 100 dólares por concierto en su primera gira, una cifra que lograron duplicar en su segunda gira. Aunque la banda apareció en la banda sonora de Singles, la película de Cameron Crowe de 1993 que capturó la escena de Seattle en los primeros años de la década de 1990, los Screaming Trees nunca lograron el éxito comercial que otros de sus contemporáneos.

Sus discos con Isobel Campbell de Belle and Sebastian eran lo opuesto a sus colaboraciones con Queens of the Stone Age. Sus apariciones con Josh Homme y compañía lo ponían al frente de una potente banda de stoner rock con una siempre cambiante alineación, mientras que con la excolaboradora de Belle and Sebastian exploraba otras tesituras para su voz.

Pero en 2008 Lanegan entabló una de sus mejores colaboraciones con el dúo de productores Soulsavers, conformado por Ian Glover y Rich Machin. En su segundo álbum, It’s Not How Far You Fall, It's The Way You Land, la voz de Lanegan comandaba las desoladoras composiciones sobre redención y perdición. Las letras parecían evocar las tribulaciones que Lanegan enfrentó en su vida y sus propios embates con las adicciones del alcohol, las drogas y la pobreza.

“Revival”, una de las cinco canciones coescritas por Lanegan, es una confesión en la que el narrador busca su propia redención. Con una fuerte influencia del góspel, toda su colaboración con los Soulsavers es desgarradora. “Perdona lo que he hecho, significa la supervivencia de mi alma”, canta Lanegan al frente de un coro góspel. En este álbum Lanegan y Soulsavers reinterpretan a Neil Young, con una versión de “Through My Sails”, una canción del álbum Zuma donde Young se acompañaba de las armonías de sus compañeros de Crosby, Stills & Nash.

En el disco también figura un cover a “Spiritual” de Spain, otro canto de espiritualidad que después fue grabada por Johny Cash en el American II: Unchained. Pero es en su versión a “No Expectations” de The Rolling Stones, donde la voz barítona de Lanegan se nos presenta en su máxima gloria.

Odetta ya había hecho su propia reinterpretación de este tema de Rolling Stones del álbum Beggars Banquet, pero la interpretación de Lanegan está llena de dolor, experiencia y camino recorrido. De la misma forma en la que Johnny Cash se apropió por completo de “Hurt” de Nine Inch Nails, Mark Lanegan y Soulsavers se apropiaron de “No Expectations” de The Rolling Stones.

La voz de Lanegan suena cansada, agotada por el camino y por momentos vencida por todos los obstáculos. Un piano y un órgano acompañan a Mark Lanegean y son la luz que nos ilumina en medio de la oscuridad.

Cada fanático de Mark Lanegan se quedará con su propio recuerdo musical y su propia interpretación sobre Lanegan. La voz de Mark Lanegan quedará presente en toda la música que nos dejó. En sus discos de solista, sus colaboraciones y las canciones que nos quedan para siempre, en esa fantasmagórica voz cantando sus penas y que en el camino alivia las nuestras también.

