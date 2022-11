¿La hora la unidad?

En principio, desconfío de una fuerza política, cualquiera que sea, que llame a la unidad de los mexican@s sobre la base de intereses en común. ¿Cómo pueden tener intereses en común estamentos sociales tan diferentes, pobres y ricos, campesinos y profesionistas? En el pasado, no pocas veces se llamó a la unidad como una forma de privilegiar los intereses del sistema por sobre los de los trabajadores y campesinos.

Las crisis económicas son un buen ejemplo de esto. ¿Cuántas veces escuchamos a los gobiernos en la crisis de los años ochenta o la del 95 o, ya en este siglo, la de 2008 o la más reciente del postcovid, la necesidad de “trabajar unidos”, de “poner entre todos su granito de arena” para salir de la crisis? Los resultados fueron básicamente los mismos: salarios deprimidos, desempleo, recortes presupuestales en ciencia, educación, mantenimiento de infraestructura, cultura, medio ambiente, etc. Este fue el saldo para las grandes masas de empleados, trabajadores urbanos y rurales y sus familias. Se dirá que la actual administración federal no ha seguido ese camino porque subió los salarios mínimos, pero una mirada atenta descubrirá que ese incremento no sirvió para paliar siquiera el tsunami económico que afecta a millones de familias de clases bajas y medias.

En contrario, en cada una de estas crisis los grupos económicos más poderosos lograron, por lo general, incrementar sus fortunas y su influencia política. ¿Y qué decir de las élites políticas? Acumularon poder y también grandes recursos. En estos casos, el llamado a la unidad ha servido como una forma de acentuar las desigualdades.

Sin embargo, en algunas ocasiones la falta de unidad de grupos sociales o partidos permitió la entronización de dictadores y malos gobiernos. Por ejemplo, siendo las izquierdas alemanas una fuerza poderosa en los años 30, su política equivocada de división y enemistad permitió que el nazismo se consolidará y destrozará a esas izquierdas. En sentido contrario, en un ejemplo más reciente, en Chile la unidad de fuerzas políticas de izquierda y centro permitió a la Coalición del NO impedirle a Pinochet presentarse otra vez como candidato presidencial. Cuando la unidad falla en los momentos necesarios las consecuencias suelen ser devastadoras. El caso de Venezuela es muestra de ello.

Regresando a México, ahora buena parte de los partidos de oposición, junto con grupos intelectuales, empresariales y personas sin partido, están hablando de unidad. Esta nace de la necesidad de detener el deterioro de la democracia, la caída de la economía y frenar el avance de los grupos del crimen organizado. Este es el interés común de los diferentes. Pero ¿están dando pasos firmes para lograr construir esa unidad con vistas a las elecciones de 2023 y 2024? La mayoría dice que sí y asegura que hay tiempo todavía. No obstante, luego de la decisión del PRI de votar a favor de la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad hasta 2028 junto con MORENA y aliados, las diferencias y desconfianzas existentes se recrudecieron.

Sobre esto, hay algunos temas que vale la pena insistir: ¿cuál es la propuesta de las oposiciones más allá de quitar a MORENA del poder? En varias entrevistas, personajes importantes insisten que hay ideas y luego sueltan una serie de vaguedades. Se amparan en que los detalles se decidirán colectivamente, pero abordemos algunos puntos: ¿cuál es el plan en materia económica, tanto para reactivar la economía como para ampliar el número de empleos y mejorar los salarios? Ni PRI ni PAN pudieron hacerlo de manera eficiente antes de 2018. En seguridad hay que reconocer que ha sido un desastre en todo lo que va del siglo; las fuerzas armadas han servido de poco de acuerdo con los resultados. ¿Qué ideas nuevas o efectivas tienen las oposiciones al respecto? Podríamos seguir con otros temas y el resultado sería similar: hay buenas intenciones y discursos, pero no hay una propuesta de país atractiva.

El gobierno actual se ha desgastado y fracasado en todos los frentes. Tiene calificaciones reprobatorias en economía, seguridad, educación, medio ambiente, etc., pero el presidente conserva su popularidad. Hay la idea de que en dos años más su nivel de aceptación bajará y entonces será la oportunidad de quitarle el poder a su partido.

Hay varios factores que me dicen que no estamos considerando todo el panorama: el INE de ahora no será el INE de dentro de dos años, la competencia electoral no será ni justa ni legal y las ofertas de López son simples, pero efectivas: recursos y más recursos para los pobres, castigo para los ricos abusones y las clases medias indiferentes. ¿Alguien quiere defender la democracia, esa democracia que no resolvió los problemas del país?

Por si fuera poco, están las fuerzas armadas. En lo personal, no confío ni en su imparcialidad ni en su respeto a los resultados electorales. El comportamiento de SEDENA nos lo demuestra.

#YoDefiendoAlINE.