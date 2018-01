estrellas

Saldo blanco. La celebración del fin de año tuvo como saldo siete personas remitidas al torito por conducir en estado de ebriedad. La Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX reportó que la noche del 31 se practicaron 7,000 pruebas de alcoholemia; sin embargo, sólo siete resultaron positivas.

En el marco del periodo vacacional, la Profeco informó de algunas medidas para evitar abusos. Advirtió que los usuarios del transporte no deben permitir aumentos o ajustes tarifarios de último momento y deben recibir el comprobante que ampare su equipaje y el rembolso del importe de su boleto por un retraso mayor a dos horas en el origen del recorrido. A la par, informó que los pasajeros tienen derecho a la compensación de un monto no menor a 20% del precio pagado; esto debido a la prestación de un servicio deficiente o no prestado.

En la Ciudad de México ha ido al alza el robo y secuestro exprés de mascotas. El aumento de bandas que se dedican a este ilícito se debe a que es poco denunciado y, a la par, muy lucrativo; por liberar a un perro de raza Pomerania, Chihuahua, Schnauzer, Labrador o Bull Terrier, los delincuentes exigen pagos de más de 10,000 pesos. Del 2015 a la fecha, la PGJ capitalina tiene un registro de casi 232 investigaciones por robo de animales, aunque se estima una cifra negra mayor, debido a que todavía no existe una cultura de denuncia por ese delito.

Los 38 presidentes municipales y 25 diputados electos en Coahuila durante la pasada jornada electoral del 4 de junio del 2017 iniciaron el año al frente de sus respectivos cargos y, por primera ocasión, durarán sólo un año en el cargo. El objetivo es empatar las elecciones municipales con los comicios federales del 1 de julio de del 2018. Sin embargo, pueden participar en la reelección para el periodo de tres años, siempre y cuando soliciten licencia a sus cargos que, de acuerdo con la Constitución local, acaban el 31 de diciembre de este año.

