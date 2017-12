ZANCOS

El Tribunal Electoral capitalino iniciará un procedimiento especial sancionador contra Claudia Sheinbaum, por supuestas violaciones a la ley electoral. Con anterioridad la exdelegada denunció el acuerdo de la Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral de la CDMX, el cual no prosperó.

mimo

Parece que el caso de Executive Success Program (ESP), firma que dirige en México el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, terminó siendo un acto de extorsión de algunos colaboradores de la empresa, que solicitaban dinero a cambio de no revelar información clave de una cartera de clientes de alto poder adquisitivo. Así lo reveló en un segundo artículo, The New York Times, el cual recoge declaraciones de Emiliano Salinas, quien reitera que las prácticas de ESP son apegadas al respeto e integridad física y emocional de las personas.

Maleta

Una orden judicial impidió a los diputados del Congreso de Jalisco elegir al nuevo titular de la Fiscalía Especial Anticorrupción de la entidad. El legislador Hugo Contreras detalló que el motivo fue la recepción de una suspensión judicial en torno al caso, derivada de un recurso promovido por uno de los aspirantes a dicho cargo. Hasta el pasado 14 de diciembre ninguno de los integrantes de la terna tenía los votos que marca la ley, por lo que se había logrado tomar una decisión y Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar recibiría el nombramiento.

jaula

En busca de prevenir actos delictivos, el jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, propuso instaurar en el país una norma para prohibir la comercialización de teléfonos celulares usados, los cuales podrían haber sido robados (y las experiencias delincuenciales del día a día no lo dejan mentir). Por lo pronto dijo que se necesita una revisión a todos estos lugares donde se comercialicen estos aparatos. Ojalá hayan parado oídos en la 43 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y no dejen de lado la iniciativa.

mago

Tras la solicitud de licencia por seis meses que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, hizo al Congreso de la entidad, dejando entrever que prevé obtener poco éxito como candidato independiente a la Presidencia, el perredista Ángel Ávila cuestionó dicha acción. Consideró que el Congreso local debe “revisar con cuidado” la licencia solicitada por el exmandatario, pues “una licencia mayor de seis meses implica que el Congreso defina al encargado de despacho y no el propio gobernador”.

fuentes@eleconomista.com.mx