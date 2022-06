Hace algunos años, una pareja de amigos londinenses, vinieron de visita a la Ciudad de México. Al fin planificadores urbanos, querían usar el transporte público y ver como funcionaba. Su conclusión me asombró después de su primera semana en la CDMX: el transporte público en la ciudad es muy bueno, dijeron, el problema es que el sistema es frágil. Es decir, puedes llegar a donde quieras, a veces con más tiempo del esperado, pero llegarás a tu destino; el problema, abundaron, es que si hay un accidente, una marcha, se descompone el microbus o el camión tiene un percance, entonces todo lo demás colapsa o al menos las rutas y las conecciones asociadas a esa ruta tendrán problemas.

El comentario me hizo reflexionar. Puede ser que nuestros prejuicios sobre el tipo de camiones, quienes los manejan y su (a veces) salvaje forma de hacerlo; Lo feo que son, lo lleno que van con gente desparramada a veces en las puertas de entrada y de salida, etc. Todo ello nos hagan tener una visión sesgada de la calidad y de la utilidad de nuestro transporte en la CDMX. Nadie dice que sea perfecto, ni que no pueda mejorarse como al final ha venido sucediendo poco a poco en los últimos 30 años, pero no es inservible o despreciable. En cuantas cosas más nuestra visión sobre distintos servicios y bienes de consumo en nuestro país están manchados por esa lógica que algunos llaman malinchismo.

Mal ha hecho el gobierno actual y su presidente en tildar todo lo pasado como un gravísimo error y en aplicarle una especie de malinchismo a los gobiernos anteriores. A propósito, de la seguridad, la cuestión no podía ser más clara. No es que la seguridad fuese una panacea en los sexenios anteriores, pero había un esfuerzo claro por contener la violencia y tratar de reducir los homicidios dolosos. Existía una visión que conectaba la contención del crimen con el riego que se corría de ofrecerles abrazos y no balazos en Michoacán, pues podrían apoderarse de las plantaciones de limón y de aguacate y por tanto el precio de ambos productos subiría por escasez. En fin igual que con el transporte en la CDMX, había cosas buenas y otras muy ineficientes, pero la estrategia no requería de un cambio radical sino de ajustes y de ir construyendo afinando estrategias y acciones. Se trataba, en suma de quitarle su fragilidad y aprovechar lo que sirviera y lo que no, pues no. Tirar todo a la basura, nunca ha sido un buen consejo en ningún cambio. Ni las revoluciones más violentas acaban con el pasado inmediato, menos aun cuando un cambio se piensa pacífico y “democrático”.

Lo grave de este gobierno, no es que sólo haya tildado todo el pasado como inservible, frágil o deficiente, sino que va acompañado de un discurso que ha empoderado exactamente a quien no debía. La polarización y el discurso de que también los delincuentes son seres humanos y hay que cuidarlos, ha generado una perversión que debemos reflexionar. Absolutamente a nadie se le hubiera ocurrido matar a dos curas dentro de su iglesia, hace algunos años y dejar vivo a un tercero al que con una tranquilidad pasmosa, el homicida, le pide perdón y según el propio dicho del cura sobreviviente, hasta confesión le dio y después de una hora y con llanto en los ojos el delincuente se va, se lleva los 3 cadáveres de quién había masacrado ante la inexistencia de un policía o autoridad alguna. A nadie se le hubiera ocurrido hace unos pocos años matar en pleno restaurant Suntory, a su esposa a balazos y pensar que saldría impune de ese evento como si nada pasara.

No quiero exagerar, pero así como el presidente cree que diciendo que algo va a pasar o ya pasa, sólo con decirlo, por ejemplo que ya no hay corrupción (aunque sea mentira), el asunto sucederá; de la misma manera los delincuentes se han empoderado ante la impunidad derivada de su discurso. Nada más, pero nada menos también.