Las pasadas tres décadas me han enseñado algo muy importante: hay mayor interés en América Latina y el Caribe en preocuparse por la forma y no el fondo de las cosas. Parte de esta fascinación deriva del deseo de muchos servidores públicos de ofrecer un mensaje positivo sobre todas las cosas y no hay mensaje superior al decir que un país se encuentra progresando, dando grandes pasos hacia la modernización o hasta figurando como líder a nivel internacional.

Claro que todo tiene un costo en la vida pues hasta para respirar se debe tener dos pulmones trabajando sin cesar. El precio del tan popular positivismo extremo es crear un espejismo que solo el tiempo clarificar. Al final de cuentas, si todo anda funcionando a la perfección y el país lidera todas las métricas reales e imaginarias entonces los problemas existentes no pueden ser identificados y los venideros no pueden ser prevenidos.

Una de las formas de evitar la venta de espejos es por medio de la elaboración de estadísticas que reflejen la realidad del mercado. Estadísticas que tienen que ser revisadas no tan solo para actualizar los números, sino también para ver la validez de los datos recopilados frente a los cambios que fuerza la innovación tecnológica.

Las variables que eran importantes a finales del siglo pasado pueden ser irrelevantes en la actualidad. Es por esta razón que es necesario que cualquier variable que se incluya en el relevamiento estadístico tiene que ser explicada pues los investigadores al momento de hacer comparativas tienen que poder comparar elotes con elotes.

Por otro lado, es importante que las personas a cargo de dirigir la agencia de telecomunicaciones del país puedan tener una pizca de decencia y no comience a manipular la metodología para inflar localmente el avance logrado localmente. Es un simple placebo que mantiene calmado al pueblo, pero solo hace progresar al individuo que miente, aunque diga que su mentira se justifica por el deseo de dar buenas noticias.

Esas buenas noticias que otrora llenaban de orgullo, en momentos de dificultad se revisitan para ponerse a prueba. La llegada de un evento inesperado hace ver de forma bastante obvia que los altos número de uso de Internet no incluía la velocidad y dispositivo utilizado. O que eliminar un gran porcentaje de la población al momento de medir la penetración de un servicio sirve para colocar una cifra en el papel, pero no en el momento de tomar medidas e invertir para que todos los segmentos de la población puedan acceder a una serie de servicios básicos de telecomunicaciones.

Acaso no son un derecho humano las telecomunicaciones, entonces porque la demora en fomentar que quienes desean estar conectados, pero no lo pueden costear puedan tener alguna posibilidad para hacerlo. ¿Cómo bajamos los costos de acceder a las telecomunicaciones? ¿Cómo bajamos los costos de mantener utilizando los servicios?

Las últimas semanas han servido de prueba en muchos lados donde se vendían realidades de acceso a la tecnología que distan de la verdad. Mientras las fogatas urbanas producen humo repleto de las bondades de la teleeducación y el teletrabajo, en las zonas rurales la simple diferencia generacional del teléfono celular que posee una persona impone numerosas limitaciones acerca de lo que puede lograr en acceso a aplicaciones o servicios gubernamentales.

Pensando en el mundo del Covid-19, el tipo de acceso a Internet de cada persona dictará el tipo de servicios al que tenga acceso sean de gobierno electrónico, financieros, laborales o de superación personal. SI algo ha hecho esta diabólica enfermedad es resaltar las numerosas brechas digitales existentes y exacerbar las diferentes entre las clases sociales. ¿Cuántas realmente personas pueden entra al mundo de la economía digital en pleno 2020?

Prohibido olvidar que hasta para enviar abrazos digitales es necesario que el destinatario objetivo posea como un dispositivo con pantalla audiovisual y una conexión a Internet de banda ancha. Como lograrlo en países con altos niveles de pobreza y tan poca voluntad para atacarla. Burlarse de los fifis no le pone pan en la mesa a nadie.