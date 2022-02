A lo largo de este sexenio, el tema de la seguridad no ha dejado de ser una deuda pendiente. Lo hemos dicho en otras ocasiones, y esta no será la excepción. Para combatir las lógicas delictivas, hay que distinguir e intervenir, es decir, no todo puede ser confrontado de la misma forma y tampoco puede ser intervenido con el mismo esquema de operación.

Algo que no deja de llamar la atención y que en últimos días demuestra la falta de sensibilidad en materia de seguridad para operar a nivel local es el aumento de extorsiones. Cómo ejemplos de estos últimos días, Acapulco, Guerrero y Playa del Carmen, Quintana Roo han mostrado aumentos considerables en esta materia -tan solo en Acapulco se estimaban pérdidas económicas en un mes de 4 millones de pesos que cayeron en manos de criminales- y a su vez, la incapacidad de las autoridades para contenerlo. Si algo hemos aprendido en estos años de combate y confrontación al crimen, es que la extorsión es el síntoma de una descomposición local, que evidencia que grupos delictivos comienzan a adueñarse de las plazas de interés. Por otra parte, es importante no perder de vista, que las extorsiones tienen un grado de peligrosidad que a nivel local puede mermar la economía, la estabilidad ciudadana y la fuga de capitales locales, regionales o estatales a otros estados del país, y sí es posible, a otras partes del mundo.

Uno de los grandes problemas es que el delito de extorsión no se combate con despliegue territorial de elementos, y tampoco con rondines en las calles. Este delito es de alto impacto, porque interviene en la intimidad de las personas, sus familias, sus espacios y el entorno que los coloca en una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo. El gran dilema es ¿cómo enfrentarlo? Se han implementado en últimos años protocolos de reacción inmediata por parte de autoridades estatales y federales, para que la víctima de extorsión pueda tener acceso a canales de denuncia, pero lamentablemente en la mayoría de los casos, la extorsión continúa y las autoridades no logran complementar el círculo extorsivo que culmina con la captura de los delincuentes, y con la recuperación de los espacios cooptados por las bandas delictivas.

En otro sentido, la extorsión a su vez se alimenta de los altos niveles de corrupción e incapacidad de autoridades para intervenir, implementar medidas de vigilancia y disuasión. Ahora bien, es importante tener en cuenta que los modelos extorsivos son similares, pero las condiciones para que un delito así prospere, y se desarrolle en zonas o localidades no es igual ¿De qué depende? De la fragilidad institucional en materia de seguridad y de la falta de desarrollo de capacidades específicas para analizarla, prevenirla y contenerla. El delito de extorsión surge y prospera cuando no existen estrategias de prevención, vigilancia y operación a nivel local que hacen que grupos delictivos puedan apoderarse de espacios y zonas económicas estratégicas e incluso acabar con ellas.

La extorsión es un delito que tiene que ser contemplado como activo -este sucediendo o no- en los planes estratégicos de seguridad municipal, regional y estatal. Esto quiere decir que pase o no, los operadores de seguridad tienen que asumir que ocurre, diseñar modelos de monitoreo, vigilancia, reuniones con sectores sociales estratégicos, cuadrantes vecinales y actuar en consecuencia. Así, antes de que el delito se desarrolle a zonas de interés, se cuente con una red de contención ciudadana establecida, de la mano con instrumentos de vigilancia y canales viables de denuncia.

Por otra parte, la extorsión puede debilitarse y/o fortalecerse por errores de cálculo en la intervención y operación implementada en la estrategia de seguridad, y falta de canales de

protección y denuncia ciudadana. Es decir, si se va a atacar el narcomenudeo, primero se detiene a los grupos delictivos o personajes estratégicos y posteriormente se hace la limpia de zonas de venta de droga, ya que, si se hace a la inversa, la recuperación económica de las bandas delictivas se dirigirá a la sociedad, a sus negocios y propiedades como fuente de recursos, mientras logran estabilizar sus ingresos para continuar sus operaciones.

En este sentido, antes de ordenar algo, se calcula el riesgo de lo que se desordenará, regla primordial en la observación y desarrollo de las estrategias de seguridad. Por otra parte, habrá que tener algo presente, el miedo es el elemento central que fortalece este delito, acompañado de la impotencia de no poder sentirse acompañado y protegido por la autoridad.

La extorsión se combate con inteligencia, con seguimiento, con vigilancia permanente, con capturas puntuales que desarmen la logística y operación de cooptación económica y con intervenciones quirúrgicas que inhiban que grupos delictivos se acerquen a zonas de interés prioritario -que no logren apoderarse de zonas de interés económico vital- y con el desarrollo de canales de denuncia en tiempo real, que puedan ser distribuidos en redes de apoyo regional y estatal de la mano de una red de vinculación ciudadana permanente.