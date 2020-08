Una vez más se comprueba como cierta la frase que en política, sobre todo en política a la mexicana, no hay coincidencias ni sorpresas, hay sorprendidos. Esto lo digo por la aparición, hace tres días, de un video donde fueron exhibidos dos exfuncionarios del Senado ligados con el PAN, recibiendo pacas de billetes, supuestos sobornos para legisladores. Se desconoce la procedencia exacta del video.

Los individuos que, según se aprecia en el audiovisual, guardan las pacas de billetes en maletas, son Guillermo Gutiérrez Badillo, secretario particular –hasta el pasado lunes– del entonces senador panista y hoy gobernador de Querétaro, Francisco –Pancho– Domínguez Servién; y Rafael Caraveo, cercano al exsenador blanquiazul Jorge Luis Lavalle y, hoy, proveedor del gobierno de la 4T: al principiar el sexenio se le asignaron 14 contratos con el IMSS para venderle materiales médicos y de aseo por 2 millones de pesos. (Esto demuestra el pragmatismo ideológico de algunos políticos mexicanos para los cuales su único credo es el que emite, en diferentes denominaciones, el Banco de México).

Ahora paso a la “coincidencia”. En dos días el precitado video se hizo viral, de tal suerte que ayer cuando el presidente López Obrador cumplió con su programada visita a Querétaro donde realizó su acostumbrada conferencia mañanera con la presencia de Domínguez Servién, éste se hallaba en el ojo del huracán mediático. Según las crónicas se le veía nervioso y abrumado. Desde el lunes, cuando de manera hipócrita se desgarró las vestiduras e hizo renunciar a su secretario privado –hombre de confianza–, el gobernador había sido asediado por la prensa, pero él se había hecho como la mamá del muerto –indiferente para no dar café.

Un día antes, AMLO había insistido sobre la importancia que para todos significaba ver el video que involucraba al secretario privado del panista que sería su anfitrión al día siguiente. Como quien no quiere la cosa y por si alguien no la hubiera visto, la pieza audiovisual fue exhibida en la conferencia matutina del martes. El presidente comentó: “El video muestra la inmundicia del régimen de corrupción. El dinero que se vio es apenas una mirruña de lo que se robaron”.

Como si nada hubiera ocurrido, porque en realidad no había más sucesos que Gutiérrez Badillo captado por la cámara al momento de recoger el dinero y su posterior renuncia, el tabasqueño se presentó en Querétaro donde lo acompañó el gobernador Domínguez. Al comenzar la conferencia, el queretano tomó la palabra y, entre otras cosas, dijo: “De manera perversa se filtró un video donde apareció una persona en la que deposité mi confianza y me acompañó por años”. (¿Qué fue más perverso: la filtración del video o la forma en que la persona defraudó su confianza? ¿No le parece totalmente inútil hacer este deslinde? ¿A quién le importa que la persona lo haya acompañado por años?).

Más adelante dijo: “El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme, con una bajeza inaudita, en actos de corrupción (…) No se puede creer en las palabras de un delincuente confeso, doy la cara aquí y ante la autoridad, no busco protección a cambio de inventar falsedades”. (¿En qué momento Lozoya pretendió involucrarlo en actos de corrupción? ¿Cómo se enteró? ¿Qué parte de lo dicho por Lozoya es una infamia?¿Al hablar de lo anterior no está usted inventando falsedades para su protección?).

Nada de lo expresado por don Pancho Domínguez era necesario decirlo. Sus palabras me remiten a un enunciado usado por los abogados: Explicación no pedida, acusación manifiesta.

