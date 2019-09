El gobierno de Donald Trump se embarcó este año, junto con países europeos y latinoamericanos, en una nueva estrategia para buscar un cambio en Venezuela. La idea era respaldar al líder de la oposición, Juan Guaidó, como el presidente interino y una alternativa al presidente Nicolás Maduro. Dada la situación desesperada del país sudamericano, donde el derrumbe económico y las violaciones a los derechos humanos han provocado el éxodo de hasta 4 millones de personas —de una población de 32 millones—, era una táctica que valía la pena intentar. Fue una apuesta particularmente plausible por la rara confianza de la administración del presidente Trump en el camino del multilateralismo.

Por desgracia, la estrategia no ha tenido éxito. Hasta la fecha ni la presión diplomática, ni las sanciones económicas o la apertura a los potenciales disidentes del aparato de seguridad venezolano por parte de la administración estadounidense han llevado a Guaidó al poder. Maduro se mantiene ahí con el apoyo de Cuba y Rusia, y se fortalece con las ganancias de la venta de oro y el tráfico ilegal de drogas, mientras la población sigue sufriendo.

Bolton probablemente también tiene razón en que el régimen de Maduro está utilizando las negociaciones con la oposición para ganar tiempo, no para buscar una solución pacífica. Dada la necesidad de una transición pacífica hacia una democracia genuina, y el fracaso de los intentos de Estados Unidos para lograrlo por otros medios, no apostamos por descartar las negociaciones. Un portavoz de Guaidó señaló que las nuevas sanciones son una forma de presionar a Maduro para que negocie de buena fe. No hay muchas formas previsibles de que esta política de Estados Unidos pueda dar frutos a corto plazo, pero forzar a que haya conversaciones serias podría ser la mejor esperanza.

La estrategia estadounidense ha llegado, ya no puede apretar más al régimen de Maduro.