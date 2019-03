Ayer se difundió el Índice Global de la Felicidad (IGF) que bajo el auspicio de las Naciones Unidas se elabora anualmente desde el 2012, con el objeto de medir la felicidad de los habitantes en 156 países. Puede verse en www.worldhappiness.report.

La calificación para cada país se basa en ocho factores, que en el estudio se denominan predictores:

1. El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en términos de la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA);

2. La esperanza de vida saludable al nacer;

3. El apoyo social, de acuerdo al promedio nacional de las respuestas a la pregunta de la Encuesta Mundial Gallup (GWP): “Si estás en problemas, ¿tienes familiares o amigos con los que puedes contar para ayudarte cuando los necesites: sí o no?”;

4. La libertad para tomar decisiones de vida, de acuerdo al promedio nacional de respuestas a la pregunta de la GWP: “¿Estás satisfecho o insatisfecho con tu libertad de elegir lo que haces con tu vida?”;

5. La generosidad que hay en el país, de acuerdo al promedio nacional de respuesta a la pregunta de la GWP: “¿Has donado dinero a una organización benéfica en el último mes?”;

6. La percepción de la corrupción, de acuerdo al promedio nacional de respuestas a las preguntas de la GWP: “¿Existe o no una corrupción generalizada en el gobierno?”, y “¿existe o no una corrupción generalizada en las empresas?”;

7. El afecto positivo, de acuerdo al promedio nacional de respuestas a la pregunta de la GWP: “¿Experimentaste los siguientes sentimientos (felicidad, risa y placer) durante gran parte del día de ayer?”;

8. El afecto negativo, de acuerdo al promedio nacional de respuestas a la pregunta de la GWP: “¿Experimentaste los siguientes sentimientos (preocupación, tristeza y enojo) durante gran parte del día de ayer?”.

En el IGF 2019, con 6.595 puntos, México se ubica en el lugar 23 del índice.

Los 10 países en donde son más felices sus habitantes son Finlandia, Dinamarca, Noruega, Islandia, Holanda, Suiza, Suecia, Nueva Zelanda, Canadá y Austria. Cabe destacar que ningún país latinoamericano ocupa una mejor posición que el nuestro.

Estas son las posiciones que ocupa México en el IGF 2019 de acuerdo con los ocho predictores arriba anotados: PIB per cápita: 57; esperanza de vida saludable: 46; apoyo social: 67; libertad para tomar decisiones de vida: 21; generosidad: 120; corrupción: 87; afecto positivo: 6; afecto negativo: 40.

¿Qué nos indican estos resultados? Pues que los mexicanos sienten felicidad, principalmente porque disfrutan de la vida que les ha tocado (afecto positivo) y que la viven como quieren (libertad para tomar decisiones). No basan su felicidad en el apoyo que reciban de amigos o familiares ni en la generosidad. No temen dejar de ser saludables algún día. Tampoco sufren en demasía por su situación económica ni les afecta mucho la corrupción. Hacen corajes, pero no parecen perturbarse mucho.

¿Qué generó gran satisfacción en los mexicanos durante los últimos años? Según el IGF 2019, el hecho de que en el 2015 dejaran de cobrarse las llamadas de larga distancia.

¿Qué les generó una gran insatisfacción? El alza de los precios de la gasolina en el 2017.

Y en una escala de 0 a 10, ¿qué ocasionó que la satisfacción llegara a 8.33? La elección de Andrés Manuel López Obrador en el 2018.

