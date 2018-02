Es loable que El Economista haya abierto sus páginas a la colaboración de Vidal Llerenas, cuya pluma será visiblemente atípica en las tradiciones de este diario. Hay que congratularse con esa manifestación de apertura y pluralidad que no ha sido frecuente en los periódicos del país.

Las colaboraciones de Llerenas ofrecen una oportunidad para iniciar un debate que ha estado pendiente desde hace años y que es muy necesario abrir. O para ser más concretos, Llerenas representa una corriente de pensamiento en política económica que es indispensable empezar a analizar críticamente. Espero que mis críticas no sean satanizadas.

Hacer esa crítica es indispensable porque los escritos de Llerenas son ilustrativos de una forma de pensar que quiere ponerse de moda ahora que se avecinan las elecciones presidenciales. El error fundamental que es posible encontrar en la colaboración de Llerenas “Sin economistas al frente” es su pretensión de que la propuesta de política económica que impulsan Gerardo Esquivel, Rogelio Ramírez de la O y Graciela Márquez —sus economistas favoritos— es novedosa. Esa propuesta ya se puso en ejecución en México durante los sexenios de Echeverría y López Portillo —los de la “docena trágica”— con los resultados desastrosos que el exdiputado Llerenas debería conocer si tuviera tan siquiera una embarradita de cultura histórica y económica.

A mayor abundamiento, ese enfoque de política económica ya también se aplicó en otras latitudes con resultados tan funestos o aún mayores que los que se obtuvieren localmente durante la “docena trágica”. Tal fue el caso, entre muchos otros, con el primer gobierno de Alan García en Perú, el de Cristina Kirchner en la sufrida Argentina que no acaba de emanciparse del yugo populista de Perón, y desde luego la extrema versión actual que se ha venido cultivando por el régimen chavista de Venezuela. Criticar el enfoque con el que simpatiza Llerenas no es fácil por una razón: no son las buenas intenciones que animan a sus proponentes lo que se juzga sino la viabilidad de la fórmula.

Cuando en México la administración echevérrica proclamó con bombo y platillo que se iniciaba el “Desarrollo Compartido” en lugar del supuestamente desgastado y conservador “Desarrollo Estabilizador”, todo desembocó en un inflacionismo endeudador y devaluacionista con muy grande costo social para los grupos que supuestamente se había querido beneficiar. O como decía mi abuelo: “El camino del infierno se encuentra empedrado de buenas intenciones”.

