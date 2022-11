La duda sobre los activos financieros

El fin de semana se desató una ola de comentarios sobre las preocupaciones que generaban las modificaciones aprobadas en la Cámara de Diputados en la sesión del cuatro de noviembre a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Las preocupaciones obedecieron al hecho de que lo aprobado por los diputados es demasiado general.

La modificación legislativa, presentada como iniciativa de reforma que el presidente López Obrador remitió a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre, consiste en agregar al artículo 21 Bis de la ley señalada, que contiene las disposiciones relativas a la operación de los fondos de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, un inciso V Bis que establece: “Tratándose del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, la Secretaría podrá realizar aportaciones adicionales consistentes en activos financieros”.

La exposición de motivos de la iniciativa presidencial es muy escasa en cuanto a la presentación de los argumentos que soportan la propuesta, particularmente sobre las implicaciones que la modificación tendrá en la forma en que se proveen recursos al fondo en cuestión. También omite explicar qué entiende el titular del Ejecutivo por “aportaciones adicionales consistentes en activos financieros”. Es decir, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia donde seguramente se elaboró la iniciativa cuya aprobación desató la discusión pública, se le olvidó explicar qué debe entenderse por “activos financieros” en el andamiaje de las finanzas públicas y la hacienda pública, y, sobre todo, qué tipo de instrumentos, recursos o fondos no pueden considerarse en esa definición.

Ahora bien, si uno revisa el dictamen aprobado en el pleno de San Lázaro, encontrará que la parte medular de ese documento, la que presenta las consideraciones hechas por la comisión encargada del dictamen, se limita a cinco distintas consideraciones que no merecieron más que dos páginas. No hay un análisis de fondo sobre los efectos favorables para la operación financiera del sector público del cambio propuesto por el Ejecutivo, y al igual que la SHCP, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no consideraron relevante explicar o razonar qué se entiende por “activos financieros”.

Frente a ese vacío conceptual puede considerarse hasta lógico el debate que se generó en las redes sociales a propósito de la reforma aprobada por los diputados. Por lo mismo, la SHCP hubo de salir a hacer algunas precisiones sobre el tema en un comunicado emitido el domingo 6 de noviembre, en el que aporta explicaciones que bien podrían haberse incluido en la exposición de motivos de la iniciativa remitida al Congreso el 8 de septiembre, o incluso, en un acto de generosidad de dicha dependencia, podrían haber sido compartidos con la comisión dictaminadora de la Cámara de Diputados, para enriquecer las consideraciones que se hicieron en el dictamen.

Aunque la administración del presidente López Obrador ha sido consistente en señalar una y otra vez a los que considera como adversarios, en cada asunto que ha pasado por el Poder Legislativo y que ante la falta de soporte que justifique o razone la necesidad del cambio ha propiciado un ambiente de intenso debate público, no deja de sorprender que en su comunicado, la SHCP pretenda señalar el yerro en los otros al incluir la siguiente expresión en su comunicado “La reforma no tiene ninguna relación con el gasto público, como algunos han interpretado erróneamente, generando confusión en la opinión pública”, sin reconocer que la supuesta errónea interpretación se origina por la falta de claridad y profundidad a la hora de proponer la iniciativa.

La SHCP omitió referirse en su explicación a los activos financieros que mantiene en el Banco de México, que reporta el banco central semanalmente bajo el concepto de “Depósitos del Gobierno Federal”, que, en su reporte más reciente, correspondiente al 28 de octubre pasado, incluía 665 mil 571 millones de pesos por ese concepto. Se trata de recursos que el Gobierno Federal no debería utilizar como pretexto para reponer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, para financiar desequilibrios ocasionados por los caprichos. Ahí hay que poner la atención.