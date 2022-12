La doble transformación

La transición a una economía neutra en carbono hará imposible que las autoridades de competencia sigan operando como lo han hecho durante las últimas décadas. Para acelerar la revolución de la energía limpia y asegurarse de que las empresas dominantes no levanten nuevas barreras a la entrada en el mercado, los formuladores de políticas deben deshacerse de 40 años de sabiduría convencional

CAMBRIDGE – Las economías avanzadas del mundo se encuentran en medio de transformaciones estructurales duales que cambiarán todos los aspectos de nuestras vidas, desde cómo trabajamos y hacemos negocios hasta cómo regulamos los mercados.

La más notable de estas transformaciones es la digitalización, la cual ha estado tan omnipresente en los últimos 25 años que referirse a la “economía digital” hoy suena tan extraño como hablar de la “economía eléctrica”. Sin duda, el cambio digital no está completo. Relativamente pocas empresas, por ejemplo, utilizan actualmente tecnologías de inteligencia artificial (IA) de vanguardia. Pero miles de millones de personas en todo el mundo ya usan herramientas impulsadas por IA como chatbots y traducción en línea.

La otra transformación es el cambio a una economía neutral en carbono, que pondrá patas arriba las industrias de energía, construcción, transporte y manufactura, así como muchos otros sectores. La caída de los precios de las energías renovables, ya más rápida que las caídas de los precios de las computadoras en décadas anteriores, es un fuerte indicador de que esta transición está en marcha. Con la energía renovable ahora significativamente más barata que la energía de combustibles fósiles, la descarbonización se acelerará.

Estos cambios tecnológicos plantean muchas cuestiones de política, especialmente en lo que respecta a la aplicación de las normas antimonopolio. Durante cuatro décadas, la opinión predominante entre los economistas ha sido que los roles de los sectores público y privado podrían definirse claramente. El estado, según este punto de vista, establece el marco legal, construye infraestructura y financia la investigación básica, mientras que el sector privado innova y crea riqueza. Un principio central de este enfoque, manifestado en la ola de privatizaciones de la década de 1980, fue la suposición de que el estado debería dejar que los innovadores individuales, las empresas y los consumidores decidieran cómo debería ser el futuro.

Pero el mundo ha cambiado desde la década de 1980. La guerra en Ucrania y la amenaza de una catástrofe climática han llevado a los gobiernos occidentales a adoptar políticas industriales por primera vez en décadas. Incluso entre los principales economistas, existe un reconocimiento creciente de que el estado tiene un papel crucial que desempeñar para garantizar la transición neta cero a través de políticas que subsidian, entre otras cosas, la fabricación de chips y baterías.

Se ha prestado menos atención a las implicaciones competitivas de esta transición. Una serie de informes publicados por agencias reguladoras en los últimos años, como el informe del gobierno del Reino Unido del que soy coautor como parte de un panel de expertos presidido por Jason Furman, ha demostrado que los marcos de aplicación de las normas antimonopolio existentes no están preparados para abordar los desafíos. que plantean los mercados digitales en los que el ganador se lo lleva todo. Las nuevas leyes que regulan las plataformas digitales, como la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, son un resultado directo de este ajuste de cuentas, al igual que el resurgimiento del movimiento antimonopolio en los Estados Unidos.

La transición neta cero subrayará las implicaciones radicales de política de competencia de la transformación digital, haciendo imposible que los reguladores sigan operando como lo han hecho en las últimas décadas. El intercambio de datos es un ejemplo de ello. La política de competencia generalmente se opone a que las empresas compartan información entre sí, y por una buena razón. Pero las interrupciones importantes obligarán a las agencias de control de la competencia a adaptarse. Durante la pandemia, por ejemplo, los supermercados intentaron suspender las leyes de competencia para garantizar que quedaran disponibles existencias limitadas de productos esenciales.

Compartir datos entre empresas es esencial para reducir el desperdicio, aumentar la eficiencia energética en las cadenas de suministro, permitir la adopción de vehículos autónomos y la gestión eficiente del transporte, y reducir las barreras de entrada en los mercados digitales. En los próximos años, dependerá de las autoridades de competencia decidir qué datos pueden compartir las empresas, qué datos deben compartir y cómo monitorear su cumplimiento.

Los reguladores también deben profundizar su comprensión de qué tecnologías deben compartirse ampliamente para permitir la competencia y acelerar el cambio hacia una economía neutral en carbono. Algunos estándares tecnológicos anteriores se han impuesto en el mercado: me viene a la mente la batalla entre Betamax y VHS por la supremacía del video doméstico a principios de la década de 1980. En otros casos, los reguladores han establecido estándares, allanando el camino para una rápida ampliación y enormes reducciones de costos. La rápida difusión del estándar móvil GSM durante la década de 1990, por ejemplo, hizo que los teléfonos celulares fueran más asequibles en los países de bajos ingresos.

El último modelo es más adecuado para la transición neta a cero. Pero primero, los reguladores deben dejar atrás la filosofía de la Escuela de Chicago que ha sustentado las políticas de competencia y oferta en todo el mundo desde la década de 1980. El enfoque de Chicago supone la ausencia de un cambio estructural radical. Se supone que los mercados son dinámicos, pero solo hasta cierto punto. Un análisis destinado a comprender el impacto de, digamos, aumentos de precios del 5 al 10 % en mercados claramente definidos es inútil cuando los precios de algunas tecnologías se desploman y surgen mercados completamente nuevos. Es similar a confiar en mapas antiguos en un terreno remodelado por terremotos y volcanes.

En resumen, los formuladores de políticas deben tener cuidado al sopesar los beneficios estratégicos de la competencia tecnocrática y las políticas industriales. Para permitir la transición neta a cero y fomentar una economía digital dinámica e inclusiva, las autoridades de competencia deben reconocer la escala de la tarea que enfrentan y deshacerse de los modos de pensar obsoletos: cuanto antes, mejor.

Profesora de Políticas Públicas en la Universidad de Cambridge, es la autora más reciente de Cogs and Monsters: What Economics Is, and What It Should Be (Princeton University Press, 2021).

