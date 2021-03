Antiguo bastión panista, Mérida nunca ha tenido un cabildo encabezado por la izquierda. Dentro de tres meses, en la boleta electoral habrá dos opciones emergentes que podrían dar el triunfo al PRI.

Con la mira puesta en el 2024, el alcalde de la capital yucateca, Renán Barrera Concha, busca la reelección sin timideces. Antes del arranque formal de las campañas, emprendió un intenso programa de entrega de obras de infraestructura en el primer cuadro de la ciudad blanca y canalizó más de 131 millones de pesos para mejoras en diversas comisarías ejidales.

Al arrancar el 2021, el alcalde panista habilitó un programa para proveer computadoras a estudiantes que no tuvieran una para atender sus clases en línea.

Si consigue la elección consecutiva, Barrera Concha pasaría nueve años como alcalde de Mérida. Después de su primer trienio, compitió por la candidatura del PAN a la gubernatura, pero el partido finalmente seleccionó a Mauricio Vila.

Recientes encuestas lo ubican como puntero en la contienda, con 15 puntos de ventaja sobre su principal contendiente, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, quien a lo largo de dos décadas ha cumplido con una sólida carrera parlamentaria. Senador con licencia, con amistades en todos los partidos y a todos niveles, en dos ocasiones buscó la nominación a la gubernatura. Y la alcaldía sería su trampolín para una tercera intentona.

Morena tendría una opción con la nominación de la senadora Verónica Camino Farjat, quien dejó al PVEM para integrarse a la bancada oficialista, y concita respaldos entre votantes que antes han sufragado por el PRI y el PAN. El empresario Rafael Echazarreta también busca la candidatura morenista.

Movimiento Ciudadano podría romper los equilibrios precarios y tiene en la exgobernadora Ivonne Ortega a su principal baluarte. La exsecretaria general del PRI conoce la entidad y posee las herramientas para construir una sólida estructura electoral. Sin embargo, llega con poco tiempo a la carrera electoral.

Morena buscará consolidar su fuerza electoral en el sureste de la República. La única entidad peninsular que renovará gubernatura el próximo 6 de junio es Campeche y el partido irá con Layda Sansores exalcaldesa de Álvaro Obregón, para acabar con la hegemonía priista, sin que el PAN y MC interfieran en esa contienda.

En Quintana Roo, donde se renovarán los cuerpos edilicios, la disputa interna por las candidaturas podría minar las posibilidades del morenismo. ¿Ejemplos? Laura Beristain buscaría la reelección en Playa del Carmen (Solidaridad) y en ese ánimo apuró la entrega de obras, como la Quinta Avenida, además de calles perpendiculares y el Parque Fundadores, para lo cual invirtió 107 millones de pesos. Su principal competidora es la expanista Cristina Torres Gómez, quien fuera alcaldesa en el periodo 2016-2018 y dejara una estela de irregularidades en su administración.

Otro exalcalde de la CDMX, el exfutbolista Manuel Negrete, declinó por reelección, para lanzarse a una nueva aventura: la gubernatura de Guerrero, cobijado por Fuerza México. Para ocupar su vacante en Coyoacán, el partido guinda deberá echar mano de sus mejores cuadros, pero todavía no define entre la diputada local Leticia Varela, el legislador federal Carlos Castillo y el exdiputado Raúl Avilés Allende, quien también escucha ofertas de otras formaciones partidistas.

Morena no puede darse el lujo de ambigüedades. En el otro extremo del país, tiene el efecto demostración: la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, dejó las filas morenistas y no obstante haber competido por la nominación a la gubernatura, ahora podría ser ungida con la candidatura del PVEM.

En Zacatecas, el alcalde capitalino Ulises Mejía podría seguir una ruta incluso más drástica, luego de competir por la candidatura de Morena a la gubernatura. David Monreal no quiso que fuera su compañero de fórmula y de última hora cambió el siglado, para dejar al Verde postular al candidato a la presidencia municipal. Su charla con el Ejecutivo federal, el pasado fin de semana, habría detenido su decisión de romper, aunque se separó del cargo.

Efectos secundarios

OPORTUNIDAD. Muy pronto se escuchará sobre el empresario Bernardo Pasquel Méndez y no necesariamente por los contratos recibidos por su empresa Intermed, sino por su involucramiento en dos asuntos: la filtración de las imágenes de Pío López Obrador y David León en intercambios todavía no aclarados, y la entrega de información sensible sobre los negocios inmobiliarios del gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, que detonaron la carpeta de investigación con la que la FGR solicitó el juicio de procedencia contra el mandatario. ¿Será?

