Entre la enseñanza de la dirección de empresas y su vivencia hay a veces distancias insalvables. Cuando nos dicen del blockchain desde el punto de vista académico, a veces su funcionamiento dista de la realidad. Algo similar sucede cuando se trata de la innovación. Podríamos seguir la lista hasta hacerla interminable, pero hay —según las modas académicas— una educación y una realidad muy diferentes entre la enseñanza de los negocios y su dirección.

Este muro fue acercado de manera importante gracias a la aplicación del método del caso y su discusión en las escuelas de formación de empresarios. La discusión, codo a codo, donde los empresarios narran sus experiencias o su modo de reaccionar frente a un problema real cambió profundamente la enseñanza del management. En esto la Escuela de Negocios de Harvard fue pionera, aunque luego seguida por otras facultades de administración y dirección de empresas.

El problema que volvió a generar distancia entre la teoría y la práctica del mundo de los negocios fue el academicismo en el que incurrieron muchas escuelas, desviándose del logro inicial de acercar teoría y práctica en el mundo de la empresa que se había conseguido, del que pocas escuelas se liberaron.

Adicionalmente a lo anterior, el punto de vista desde el cual se analizaba la dirección de empresas también jugó un papel que volvió a desviar la tan deseada teoría y praxis del mundo empresarial: a veces desde un lado economicista; otras desde un punto de vista excesivamente humano; otras analizando al hombre como un mero receptor de estímulo respuesta.

Algunos teóricos del management y consultores de empresas –y por tanto cercanos al mundo empresarial en su realidad- aportaron un elemento que lamentablemente, después de un cierto cenit, fue otra vez descuidado del mundo empresarial: la consideración de la dirección de empresas como una actividad política o de poder, y la importancia de que en las aulas los directores de casos tuvieran experiencia de la realidad de los negocios, para que la discusión de los casos fuera una auténtica “gimnasia intelectual” y no, como diría Gabriel Zaid, una escuela de licenciados en natación. En esta línea jugó un papel preponderante el fallecido Antonio Valero, fundador del IESE de Barcelona, y la escuela de pensamiento que formó, que se mantiene pero perdió algunos seguidores.

Un profesor y consultor de empresas que jugó un papel preponderante, en España y en México, en diferentes escuelas de negocios, en la difusión de ese pensamiento, fue el recientemente fallecido Joan Ginebra. Joan Ginebra formó, publicó y enseñó por varias décadas las ideas de Valero en beneficio de miles de empresarios, y ha quedado plasmado en los numerosos libros, notas técnicas, casos y sesiones que impartió en España y en México.

Como todo heredero de una perla, conocedor de su valor, el profesor Ginebra mantuvo esta herencia hasta su muerte. Los que no le conocían o no fueron sus alumnos quizá no entendían su énfasis en la difusión del pensamiento de Valero sin desvíos de su forma original. Joan Ginebra se sentía —era en cierto modo— portador de una idea, las ideas de Antonio Valero, cuyo tesoro se sentía obligado a transmitir, como los antiguos pueblos transmitían las historias de sus pueblos como algo sagrado. Por eso hacía tanto énfasis en las ideas de Valero al precio que tuviera que pagar, sabedor que había sido receptor de una escuela de pensamiento que no se debía perder. Gracias a esta “fidelidad” al pensamiento de Valero —que los que no entendían quizá consideraban empecinamiento— logró mantener este acercamiento entre teoría y praxis que tanto ha beneficiado a miles de empresarios y escuelas de negocios.

*Máster y Doctor en Derecho de la competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del área de competencia, protección de datos y consumidores del despacho Jalife & Caballero.