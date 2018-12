Los sueldos de la diplomacia mexicana están a punto de recibir una devaluación provocada por la falsa creencia de que el mundo debe ser desconocido por las demandas domésticas que tanto apremian a la mayoría de la población mexicana.

A partir del 1 de enero, París, Tokio y Washington se convertirán en México. Los mercados de Nueva York, Roma y Barcelona cobrarán en pesos mexicanos; a nuestros diplomáticos los harán sentir como si estuvieran comprando en el mercado Escandón de la ciudad de México. En todas las cafeterías de El Cairo encontraremos meseros que hablen en español y cobren en pesos mexicanos como si fueran trabajadores de las cafeterías Cielito Lindo.

Bienvenidos a la utopía de la globalización; la realidad es muy diferente.

El nuevo gobierno de López Obrador cree que los 1,200 miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM) son embajadores, y que como tales se les paga menaje, sueldo y viajes. No es así.

La mayoría de los miembros del SEM vivirán con dificultades a partir del 1 de enero. Se trata de secretarios, asistentes, jefes de cancillería y agregados, entre otros. Quienes no son embajadores seguirán pagando 3,500 dólares por un pequeño departamento en Nueva York, pero dejarán de recibir apoyo de 30% para pagar la renta y no tendrán seguro de gastos médicos. Su sueldo lo dedicarán a pagar la renta habitacional, seguro médico, alimentación y transporte.

Estudiar en San Diego no es lo mismo que hacerlo en Manila. La educación pública es deficiente en Filipinas y debido a esa situación los hijos de una gran parte de los diplomáticos estudian en colegios internacionales que generalmente son caros. ¿Irán a Filipinas quienes no tengan hijos para no pensar en las colegiaturas?

Fue Rosario Green, la última secretaria de Relaciones Exteriores, quien logró mejorar los tabuladores de pagos de los diplomáticos. Es decir, hace 20 años que los miembros del SEM ganan lo mismo.

¿Marcelo Ebrard permitirá que la loable labor de los diplomáticos mexicanos se devalúe no sólo en sueldos, sino también en imagen?

Las jubilaciones adelantadas de Jorge Castro-Valle y Rubén Beltrán, entre otros, no son casualidad. El gobierno de López Obrador perderá varios diplomáticos de primer nivel a raíz de la devaluación inducida de su sueldo.

En México sólo hay un diplomático por cada 100,000 habitantes. Si queremos retirarnos del mundo, entonces lo mejor será cerrar algunas de las 80 embajadas que tenemos. En África sólo contamos con 6. Es una pena que el etnocentrismo nos nuble la visión estratégica, pues tenemos relaciones con 190 países, pero no cubrimos ni 50% a través de embajadas.

Algo más. 50% del presupuesto de Relaciones Exteriores se destina a Estados Unidos, lo que deja muy mal parado a México en el resto del mundo.

Los medios de comunicación mexicanos han contribuido a convertir al mundo en una especie de planeta donde se respira ciencia ficción.

¿En verdad el nuevo gobierno de López Obrador cree que los efectos de la guerra en Siria no han llegado a México y que el Brexit no pasará por nuestro país? ¿No cree que los chalecos amarillos votaron por él el 1 de julio?

Twitter: @faustopretelin