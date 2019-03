Parece que no le dan las cuentas a AMLO. Promete a diestra y siniestra, cancela donde él y sólo él ve el mayor atisbo de corrupción, como las estancias infantiles, que operaban sanamente, o las universidades que él se montó que fueron una máquina para esconder las cochinadas de Peña Nieto y su equipo, la desaparición del Seguro Popular, y si ya le seguimos, los recortes al medio ambiente, que parecen no preocuparle algo más allá de su desprestigio como persona, y la deuda de Pemex.

La deuda de Pemex es de 105,000 millones de dólares y puede arrastrar la calificación del grado de inversión de toda la deuda nacional (apuesta de 70% según las estadísticas), a lo que habrá que añadir el incremento del costo de la deuda por la pérdida del grado de inversión, el Tren Maya, las obras de infraestructura siempre salen mucho más caras que cuando se proyectan, la Refinería de Dos Bocas, las nuevas pistas sobre el aeropuerto de Santa Lucía, en la que de momento no participa el sector privado...

Viendo los gobiernos exitosos de izquierda de otros países de América Latina junto al fracaso de gobiernos anteriores, la falla ha sido la gestión macroeconómica, diablo positivo heredero del anterior gobierno y de sus predecesores, la mafia del poder, que ahora participan en sus comités de asesoría de negocios.

Creo que AMLO tiene una auténtica vocación por el servicio público, quiere mejorar la situación del país, pero es un mal ejecutor, y como dice Luis Miguel González: no sabe dar calma a los mercados. Algo tiene en su forma de ser que no logra transmitir confianza a la comunidad internacional, y sin confianza, la parte positiva que aporta el mercado y el sector público a la economía, no hacen su acto de aparición. Creo que es casi inevitable la disminución del grado de inversión de México, primer paso para un fracaso de una estructuración macroeconómica ortodoxa. Y echado a perder aquella, vienen como fila de naipes, todas las demás desgracias: fugas de capitales, devaluación de la moneda, incremento de la tasa de interés, ausencia de inversión por el sector privado y condición para que haya inversión del sector social.

Además, se le ocurrió empezar la historia de su 4T sin incrementar impuestos, con lo que el gobierno carece de capacidad de recaudación para echar a andar proyectos y políticas fiscales y de infraestructura, así como no hacer una reforma a fondo “no solamente cosmética” del sector financiero, para hacer llegar el dinero de los ahorradores a la planta productiva. Dos errores que en el mediano plazo le costarán caro. Y aunque al final el proyecto de presupuesto resultó equilibrado, sus juguetes (Tren Maya, Dos Bocas, Jóvenes construyendo el Futuro, aumento de la pensión para los mayores, el Tren Transísmico, la estupidez más grande que ha hecho hasta el momento, la cancelación del aeropuerto, lo que supuso pérdidas adicionales por más de 100,000 millones de dólares) en la práctica supondrán un barril sin fondo al que tendrá que acudir para fondear sus “elefantes blancos”, sacando dinero de otros proyectos —como ya demostró con las instancias infantiles—, de fuerte contenido social —como los de salud— y al final, teniendo que romper su palabra —ojalá nos equivoquemos— de los presupuestos equilibrados y la ausencia de contratación de deuda nacional o extranjera. Y cuando vea menores flujos de divisas por la dificultad en renegociar el T-MEC y la desaceleración de Estados Unidos, junto con mayores problemas geopolíticos y menor inversión extranjera, cual animal que se siente acorralado por la necesidad de afrontar sus compromisos, Ortiz Pinchetti creo que llega a decir que le da prioridad al cumplimiento de sus propuestas a pesar de que salgan más caras, aunado a la propuesta de José Luis Lucas en su Escuela de Formación de Políticos en San Telmo de Sevilla, donde dice que todos ellos deberían en primer lugar saber contabilidad, porque los augurios que podemos hacer de un buen desempeño de las finanzas públicas no pasa de ser un espejismo en el desierto. Ojalá nos equivoquemos.

*Máster y Doctor en Derecho de la competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del área de competencia, protección de datos y consumidores del despacho Jalife& Caballero.