Davos, Suiza. El Foro Económico Mundial (WEF por su sigla en inglés), intenta entender a la nueva administración de Estados Unidos. No solo invitó a uno de los miembros del equipo de transición de Donald Trump, Anthony Scaramucci, para participar en el primer día de trabajos del Foro de Davos.

También organizó un loft hub, que es una especie de espacio de análisis profundo, donde la Presidencia de Donald Trump pasará hasta por un filtro psicológico, que pretende desentrañar lo más profundo de sus directrices. Este se desarrollará el jueves, durante el tercer día de trabajos del Foro.

El tema de la reunión 47 de la Élite mundial de negocios, que es el WEF, es Liderazgo responsable y responsivo. Pero, las preocupaciones, esas que se hablan en los pasillos, que se cruzan en las sesiones de trabajo y en las discusiones públicas, tienen que ver con la desigualdad y su impacto en las decisiones populares; el futuro de Europa sin Reino Unido; el nuevo liderazgo de China en el comercio mundial, las nueva orientación geopolítica y el oxígeno para revivir al comercio mundial

.

Entre los emergentes, los más activos han sido por supuesto China, con la participación por vez primera de un presidente, Xi Jin Ping y su larga delegación de empresarios y la atención sobre Argentina, que por segundo año consecutivo consigue los únicos reflectores dirigidos hacia Latinoamérica.

De México, ni siquiera hablan. De pronto el Secretario General de la OCDE, José Angel Gurria, lo menciona para cacarear las reformas en marcha. Pero no termina de prender la atención de los hombres de dinero, ni de los analistas. Como si quisieran ignorarlo deliberadamente ante la exposición que tiene por las promesas comerciales de Trump.

Hace frío intenso. El más fuerte que he sentido en los tres años que he tenido la oportunidad de cubrir este evento. Hasta 11 grados bajo cero que de verdad, traspasan la ropa. Una sensación similar a la que me deja cada vez que uno de los grandes líderes empresariales discute o escucha sobre el efecto de la brecha de ingresos en las sociedades.

Me da la impresión que les pasa de largo, así como el viento frío de los Alpes. Les congela las mejillas pero los deja incolumes. Ellos, al final como al principio, parecen estar bien protegidos.

De mis Apuntes

Pues aquí estamos. Recogiendo las impresiones de los líderes mundiales de negocios, a 24 horas de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos. Pretendiendo que es un evento lejano, sabiendo que a todos nos preocupa.

Los invito a que me acompañen en esta cobertura aquí, en las actualizaciones de mi Blog, y en mi cuenta de twitter @morales_yoly.