La polémica generada por Palacio Nacional sobre la pertinencia de las mañaneras en época de campaña electoral ha puesto al descubierto no sólo explicables partidismos, ha probado lo frágil de muchas y pregonadas vocaciones democráticas.

Hábilmente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador clasifica sus dichos de la mañanera como “información” y quienes le respaldan disimulan su partidismo con el súbito descubrimiento de estar locamente enamorados de la libertad de expresión.

A nadie, parece, importa el dañar a las instituciones que aseguran elecciones libres y democráticas. La rijosa retórica contra el INE prueba que, para los agresores, todos, la vocación democrática siempre fue tan superficial como bloqueador solar.

Halla la 4T su versión de disolución social

A las izquierdas les es familiar aquel derogado artículo 45 del Código Penal Federal que tipificaba el delito de disolución social, aplicado en tal forma que la generación del 68 lo combatió por utilizarse para encarcelar adversarios.

Vale el dato porque por una cancelación anticipada de un contrato de Infonavit se pagó millonaria indemnización se consigna a exabogados del Instituto por “delincuencia organizada”.

La tipificación de delincuencia organizada en cualquier acusación implica inapelable encarcelamiento, lo cual revela que, más allá de culpabilidad o inocencia de los acusados, la 4T halló un conveniente y útil equivalente a la disolución social.

Añoranzas de la elección de 2006

En toda elección todos los particos, sin excepción, tienen coordinadores que la mañana de los comicios tienen la tarea crucial de movilizar el voto, de asegurarse que sus simpatizantes y militantes salgan a votar.

Hace casi 5 años, la mañana del 5 de julio de 2006, los tabasqueños coordinadores de la campaña presidencial lopezobradorista no lo hicieron, desde temprano estaban en el Zócalo, en la oficina de Alejandro Encinas preparando el festejo del triunfo.

Gente de la campaña confesó: “no vieron lo efectivo de aquellos spots que antes de la elección repetían diariamente, “sonríe, ya ganamos” y que miles y miles de simpatizantes se dijeron, “si ya ganamos no hace falta mi voto”. Y se quedaron en casa.

NOTAS EN REMOLINO

Mientras son peras o son manzanas, el Gobierno de la República ha reforzado con guardias nacionales y personal de migración su frontera sur, para impedir que cruce el Suchiate la caravana de migrantes centroamericanos que ya salió de San Pedro Sula, Honduras… Por cierto, el embajador norteamericano Christopher Landau explicó que para liberar al General Salvador Cienfuegos su gobierno no puso ninguna condición… Rocío Bárcenas asume la dirección de Sepomex. Difícil que convenza a Palacio que la modernización incluye capacidad para competir en mensajería y paquetería, el gran pero es que para lograrlo hace falta mucho dinero… Inmutable el titular de SHCP Arturo Herrera que los apoyos fiscales que han dado algunos países para enfrentar la crisis económica fue un lujo. Implícito está que México no puede darse el lujo… La titular de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval explica que no se mezclarán los intereses políticos con los económicos. Por eso uno se hace bola, pues parecería que se confunden los intereses del Estado con los políticos…