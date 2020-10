A la mitad de su sexenio, Alfredo Del Mazo rearmó a su equipo. Lo que funcionaba en el gabinete fue ratificado y lo que necesitaba ser reencausado, ahora tendrá nuevos encargados quienes antes de acordar con el gobernador priista del Estado de México deberán pasar dos aduanas.

Ernesto Nemer Álvarez ayer encabezó la primera reunión del gabinete delmacista. Entre las principales tareas del nuevo secretario general de Gobierno están el control del aparato político y los servicios de inteligencia, además de la interlocución con el Congreso mexiquense --controlado por la mayoría morenista-- y la vinculación con los 125 alcaldes, mayoritariamente de oposición.

Luego de tres años, Alejandro Osuna entregó la secretaría general de Gobierno a Nemer Álvarez, quien ratificará como subsecretario a Elías Rescala Jiménez, abogado con más de una década de trabajo al lado del mandatario priista.

Nemer Álvarez encabeza un equipo al que se incorpora Rodrigo Martínez-Celis --formado en el Cisen-- como titular de Seguridad Pública y en el que queda ratificada Martha Hilda González Calderón, al frente de la Secretaría del Trabajo. El fiscal Alejandro Gómez Sánchez está a la mitad del periodo de siete años para el que fue designado por la Legislatura local.

Delmacistas de viejo cuño y de última generación, completan el equipo del gobernador priista. Rafael Díaz Leal Barrueta --ex director normativo en la SCT y exencargado de los servicios aeroportuarios en la entidad mexiquense-- se hará cargo de la dependencia que fusiona las secretarías de Desarrollo Urbano y Obra Pública, mientras que Gerardo Monroy Serrano asume la titularidad de Educación Pública, en sustitución de Alejandro Fernández.

Formado en Huixquilucan, con cercanía a Isidro Pastor, José Manzur y Alfonso Navarrete Prida, el nuevo secretario de educación en el Estado de México tendrá a sus mayores aliados en el coordinador de estrategia e imagen de la Oficina del Ejecutivo, Francisco Sarmiento Pérez; el director del DIF mexiquense, Miguel Ángel Torres, y el secretario particular, Sergio Chavelas.

Delmacistas químicamente puros, en posiciones clave. Con pase automático al despacho del Ejecutivo, Monroy Serrano y Elías Rescala seguirán con las negociaciones con las tres organizaciones magisteriales (un sindicato estatal y dos secciones del SNTE, que suman más de 200,000 trabajadores de la educación) y la burocracia mexiquense.

Sin el presupuesto de antaño y con el PRI acotado tanto en el Poder Legislativo como en los gobiernos municipales, Del Mazo reconstruyó a su gabinete, a la mitad del sexenio. La paridad de género inevitablemente se verá minada por la austeridad republicana, que obligó a fusionar áreas, aunque no disminuirá la carga de trabajo.

Marcela González-Salas Petriccoli queda como titular de la secretaría que fusiona Cultura y Turismo; Mercedes Colín Guadarrama —heredera del exgobernador Mario Colín— estará al frente de la nueva secretaría del campo y María Isabel Sánchez Holguín --cercana a Laura Pavón y Yolanda Sentíes--, en la nueva secretaría de la Mujer.

Entre la disputa por el poder y la gobernabilidad, el mandatario mexiquense tiene claras sus prioridades. En la cita electoral del próximo año concurrirán los comicios para designar las 125 alcaldías y las 70 curules del Congreso local, con las elecciones federales, donde por primera vez los 45 diputados podrán optar por la reelección para San Lázaro.

Allí está, como ejemplo más reciente, la reforma a la Ley Orgánica Municipal que modificó la integración de los cabildos y redujo 30% las sindicaturas y regidurías. Propuesta por el senador morenista Higinio Martínez, generó un profundo rechazo de las bancadas del PRD, PAN y PVEM, las fuerzas políticas más afectadas por esa disposición.

Antes de las campañas, en el Estado de México habrá de definirse una reforma político-electoral “de gran calado” y tocará al nuevo secretario general de Gobierno velar por la integridad de la Constitución local que su primer jefe político, el exgobernador Emilio Chuayffet Chemor, modificó en 1993.

La reforma político-electoral ya cuenta con un postulante, desde el Poder Legislativo: el exsenador Mauricio Valdés Rodríguez, originario de Texcoco.

Nuevamente, los políticos del oriente mexiquense —Del Mazo fue alcalde de Huixquilucan— deberán negociar con la rancia clase política del Valle de Toluca.

Para ganar el Estado de México en el 2021, las fuerzas políticas necesitan estructuras, más que generales. Y para garantizar la gobernabilidad, la administración estatal requiere efectividad en la operación política, ante la autonomía económica de los alcaldes, quienes han construido verdaderos polos independentistas en sus territorios. Vargas del Villar y De la Rosa no son la excepción; allí están los morenistas Gabriela Gamboa Sánchez, de Metepec; Juan Rodolfo Sánchez, de Toluca, y Fernando Vilchis, en Ecatepec; el priista Jesús Tolentino Román, en Chimalhuacán, y el aliancista Ángel Zuppa Núñez, de Tepotzotlán, entre los más beligerantes...

Efectos secundarios

ADELANTAMIENTOS. No obstante que dentro de un mes expira el plazo otorgado por el Ejecutivo federal a aquellos integrantes del gabinete legal y ampliado para separarse de sus cargos, en caso de tener aspiraciones políticas, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, manifestó públicamente su intención de participar como candidato en el próximo proceso electoral. Más allá fue el coordinador de los programas federales en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, quien anunció que presentó su renuncia al cargo “para proteger la transparencia y la imparcialidad de los programas sociales”. Ambos, empero, no declararon abiertamente que buscarán ser candidatos a las gubernaturas de Sonora y Guerrero, respectivamente, en espera de que arranquen los procesos internos en Morena. Sandoval ya no podía rezagarse más, luego de que el senador Félix Salgado Macedonio y el exalcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, dijeran abiertamente que van por la nominación.

¿DESCUENTOS? Desfondado por la contingencia sanitaria, sin respaldos en el gobierno federal, Nayarit está al borde de la quiebra financiera. El gobierno encabezado por el contador público Antonio Echevarría García no pudo cubrir los salarios de los empleados estatales, ni del magisterio, lo que derivó en la toma de las instalaciones de empresas pertenecientes al Grupo Alica, de la familia del mandatario aliancista. Los bloqueos se mantendrán hasta que los sueldos de la burocracia sean cubiertos.

