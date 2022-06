Después de la detención del exgobernador, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, el expresidente Vicente Fox, vía Twitter, le mandó un mensaje al nuevo gobernador neoleonés Samuel García: “Más marranadas, canibalismo puro: Bronco a Medina… el ‘chamaco’ a Bronco. Aguas ‘chamaco’ estás (sic) muy joven para meterte entre las patas de los caballos!!!”.

¿Qué le quiso decir Fox a Samuel García —33 años— con eso de “estás muy joven para meterte entre las patas de los caballos?” ¿Qué debería de haber medido una posible venganza del Bronco? ¿Qué el que se lleva se aguanta? ¿Qué la cadena Medina-Bronco-Samuel podría ser continuada por el sucesor de García en el 2027?

Advertencia aparte, cualquier observador de la política en Nuevo León, a partir del 3 de octubre del años pasado cuando por primera vez se sentó en la silla regia Samuel García Sepúlveda en compañía de su mujer, la influencer Mariana Rodríguez Cantú, ha mirado como se ha ido deteriorando la relación entre la población neoleonesa y su bisoño gobernante. También éste y su juvenil cónyuge habrán percibido que gobernar va más allá del tik-tok, del fosfo-fosfo, del instagram, de disfrazarse de princesa para entrar al palacio de gobierno.

Porque resulta que gobernar, lo que se llama gobernar, es más difícil que lo que la jovial pareja imaginó. Un ejemplo: Nuevo León se encuentra entre los estados de la República con el mayor índice de feminicidios. El de Debanhi Escobar llamó la atención de todo el país por lo escabroso del caso y suscitó la protesta de múltiples colectivos de mujeres a los que, en un principio, quiso unir su voz Mariana Rodríguez quien fue rechazada con la consigna: “Mariana no es aliada porque es acomodada”. De manera inteligente la primera dama neoleonesa se desmarcó del tema. El que sí, ante lo rocambolesco del caso y la enmarañada investigación tuvo que dar la cara fue Samuel. El caso desgastó la figura del mandatario estatal.

Recientemente, el gobernador presentó un proyecto para atender la crisis de la falta de agua por la que atraviesa Monterrey y toda la entidad. En uno de sus videos García Sepúlveda mostró su celular al tiempo que expresó: “Ayer me mandan (sic) en redes: Primero sin agua y ahora sin luz. Y no les quiero mostrar lo siguiente historia (sic) porque me mentan (sic) la madre pero sabroso: ‘Inga tu madre’, Samuel. Yo aguanto vara. Porque sé que vamos a arreglar esto y sé que no es nuestra culpa. Ahí está el Bronco, ahí está el (sic) que le deben de mentar la madre. Pero no pasa nada, aguantamos vara. Porque ahora resulta que también es mi culpa que no hay (sic) luz. Ahora la mentada de madre también me llega porque no hay luz, como si yo manejo (sic) CFE. Y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua como si a mi toca (sic) el abasto del agua, pues no señores. El abasto del agua le toca a Conagua. El abasto de luz le toca a la CFE. (A mi me toca hacer discursos con buena sintaxis).

A propósito del agua que no llega al estado y ante el pronóstico de lluvias por lo huracanes que están afectando al país y que podrían hacer que lloviera en el estado durante el fin de semana, Samuel García pidió a los habitantes de Nuevo León: “prendan veladoras para que lleguen fuertes precipitaciones”.

Escribo esto el lunes y sé que, desgraciadamente, no llovió en el estado. Como el método de las veladoras no dio resultado, podrían probar Mariana y Samuel, disfrazarse de Gualagüises, habitantes prehispánicos de la entidad, y al son de la chirimía y el teponaztli, cantar y bailar la danza de la lluvia con la siguiente letra: Que llueva, que llueva, sin pausas y sin tregua, Mariana se los canta, Samuel hasta les danza. Que sí, que no, que llueva en Nuevo León.