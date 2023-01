La cumbre y la energía

A primera vista parece que el gobierno libró la Cumbre de Líderes de América del Norte. El gobierno logró que no fuera nota el elefante en el cuarto: la política energética mexicana. Gracias al arte de hablar sin decir nada, el presidente mexicano acaparó 28 minutos de la conferencia de prensa conjunta de los tres mandatarios sin hablar del tema ni dejar tiempo para que sus homólogos respondieran preguntas.

Previamente EU y Canadá habían posicionado el tema energético al centro de la Cumbre. En una entrevista el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, había dicho que ambos mandatarios insistirían sobre el tema energético en su encuentro con AMLO y le harían entender que México tiene que operar dentro del marco legal del TMEC y que ellos defenderían las inversiones ya hechas por empresas de sus países y promoverían nuevas inversiones.

Al mismo tiempo, la secretaria de energía de EU, Jennifer Granholm, detalló en una serie de tuits que México podría ser potencia mundial en la generación de energía renovable si quisiera. Cita un estudio del Departamento de Energía de EU que señala que México podría llegar a la meta de producir 35% de su energía de fuentes renovables y atraer inversiones por hasta 17,000 millones de dólares en los próximos dos años.

Por último, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo en una conferencia de prensa que las negociaciones respecto a las consultas presentadas por EU sobre la política energética del gobierno mexicano continúan y no develaría detalles para no entorpecerlas. Terminó diciendo que el gobierno de EU determinaría los próximos pasos en el proceso de consultas con base en lo que sucediera en la Cumbre.

Algunos podrán pensar que el gobierno la libró porque la controversia presentada por EU y Canadá no figuró en la agenda, lo más posible es que haya existido un acuerdo trilateral de no mencionar el tema para evitar fricciones y avanzar en las negociaciones a puerta cerrada. Pero los otros acuerdos anunciados con bombo y platillo están, en el caso de México, subordinados a solucionar la situación energética en el país.

Entre 2021 y 2022 la CRE solo otorgó 37 nuevos permisos de generación por 2,624 MW de capacidad instalada. De estos, más del 70% fueron para entidades del Estado como las distintas empresas de generación de CFE, para Pemex en la refinería de Dos Bocas o para la CDMX. De estas inversiones la mayoría son a base de combustibles fósiles. Como lo detalla el reporte del Departamento de Energía, estas cifras están muy lejos de lo que necesitamos como país.

En cuanto a transmisión, la situación es crítica. La CRE apenas publicó el Reporte de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional 2021 y los datos presentados son alarmantes. Se incrementaron de forma sustancial el número de Estados Operativos de Alerta y de Emergencia pasando de 1,481 en 2018 a 2,293 en 2021 por la falta de inversión en la Red de Transmisión.

La realidad es que sin inversiones en energía, tanto en generación como en transmisión, no habrá nearshoring ni semiconductores ni electromovilidad. Aunque el gobierno diga misa, esas inversiones no las puede hacer el Estado porque no tiene suficiente dinero y el presidente se niega, para bien o para mal, a cualquier tipo de endeudamiento. Más allá de sermones interminables, ojalá la Cumbre haya servido para cambiar de opinión a nuestro gobierno y podamos aprovechar las oportunidades a las que se comprometieron los gobiernos.