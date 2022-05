Con su posición ante la Cumbre de las Américas, el presidente López está logrando varias cosas: distraer la atención sobre los problemas económicos y de seguridad que no ha podido resolver, conseguir un liderazgo entre países con gobiernos que se autonombran de izquierda o progresistas (Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Argentina, Honduras y los que se acumulen) y, lo más importante, plantear al gobierno de Biden una renegociación sobre temas económicos y migratorios.

En la mañanera del 9 de mayo, AMLO deslizó la idea de que no asistiría a la Cumbre de las Américas (CA-2022) a celebrarse el 6 de junio en la ciudad de Los Ángeles, California, si no se invitaba a todos los países de América. Cabe señalar que ese día no se refirió a ningún país en particular, la lista la dedujeron los analistas. De inmediato, expertos y exdiplomáticos calificaron tal postura como un “desatino”, un “despropósito”, un “balazo en el pie”. Argumentaron nuestra dependencia económica de Estados Unidos y la posibilidad de “enojar”, “tensar” o “enfriar” nuestras relaciones con el gobierno de Biden.

Al día siguiente, el gobierno de Bolivia, encabezado por Luis Arce, seguidor de Evo Morales, respaldó la decisión de AMLO al advertir que no acudiría a la cita si se excluía a Nicaragua, Cuba y Venezuela. También, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se mostraron a favor de la demanda de su homólogo mexicano para que Estados Unidos incluya a todos los países del continente en la próxima CA-2022, aunque no amenazaron con su inasistencia. Por su parte, el embajador de Antigua y Barbuda en Estados Unidos, Ronald Sanders, comunicó que los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) considerarían no asistir a la Cumbre si se concreta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Ante esta ola de señalamientos, iniciada por el presidente López, el gobierno norteamericano ha sido poco claro en su posición. En lugar de mandar una señal firme, ha sido contradictorio. En una entrevista para el diario El País, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, aseguró que Estados Unidos no tiene pensado invitar a la CA-2022 a países que "falten al respeto a la democracia", en clara referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua, a la cita del 6 de junio próximo en Los Ángeles. Curiosa posición porque el propio secretario de Estado, Antony Blinken, había expresado la idea de que la Cumbre fuera la más inclusiva de la historia.

Por si fuera poco, el 10 de mayo, un día después de la advertencia de AMLO, la todavía vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, pareció responder al presidente mexicano al afirmar: “no hemos tomado una decisión de quienes serán invitados, las invitaciones finales aún no han sido enviadas”. Esta afirmación podría ser interpretada como una reconsideración del gobierno de Biden acerca de la presencia de países con abiertas tiranías en la cita de Los Ángeles. De cualquier modo, los estadunidenses han abierto canales de comunicación con cubanos y venezolanos para diferentes temas. ¿Hay dudas en Washington sobre estos países?

En realidad, para Estados Unidos México es el patio trasero (o delantero, según dijo Biden a la no primera dama, Beatriz Gutiérrez) y América Latina un tema menor. Históricamente, la relación entre ambos ha sido desigual y muchas veces ilegal: desde la promoción de golpes de Estado (Chile, 1973), hasta la intervención descarada (Panamá, 1989), pasando por la CIA en el negocio de las drogas, el aprovechamiento abusivo de los recursos naturales de la región o el sostenimiento de dictaduras (Pinochet o la Junta Militar de Argentina). Hay un largo etcétera en esta lista. Muchas veces, los “buenos” gobiernos norteamericanos han sido igualmente canallas que los “malos”. Mucha de la simpatía, por lo demás absurda e históricamente arcaica, hacia dictaduras como la de los Castro o la de Chávez-Maduro tienen uno de sus orígenes en el desinterés y el abuso norteamericano hacia la región. La verdad es que, si los centroamericanos no estuvieran yendo en masa hacia los Estados Unidos, este país no tendría ningún interés en frenar la migración o invertir en sus países de origen.

Según diversas instituciones internacionales, América Latina es la región más castigada por el COVID 19 y la crisis económica que se derivó. También la región que más lentamente se está recuperando. Muchos países, gobernados por las derechas o las izquierdas, reclaman una redefinición de la relación con el gigante norteamericano. Por cierto, ante el avance chino y el desafío ruso ahora necesita sumar en la región. Si el gobierno de Biden no entiende esto, dejará abierta la puerta para que demagogos y aventureros, como López, se aprovechen.