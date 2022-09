La costumbre de mandar

La costumbre es ruda. Aunque parezca que no, los humanos nos acostumbramos bastante rápido a las circunstancias. Es una de las características que nos ha permitido desarrollarnos en el frío polar y en el calor tropical. Estos días el tránsito de Ciudad de México me ha parecido terrible, varado en el segundo piso me pregunté si así era antes del distanciamiento social. ¡Claro, me acostumbre a las calles semivacías, a su flujo razonable! ¿Cómo era el tráfico prepandémico? Lo sabrá el secretario de movilidad. Como sea, no recordaba con viveza el rigor del tiempo perdido en atascos. Y todo por presentarme al cubículo, espacio en el que trabajo poco y socializo mucho. Es inevitable charlar del calor y de la lluvia en los pasillos. De mis obligaciones contractuales sólo dar clases requiere de mi presencia en el aula, y eso para lograr el nivel esperado, porque obviamente se puede dar clases a distancia. Pero las reuniones burocráticas o de intercambio de ideas entre colegas son iguales o mejores por Zoom. Y de leer y escribir, parte central del trabajo académico, ni hablemos, lo hago mejor en mis aposentos que en el cubículo que la universidad me ofrece. Ese cubículo estaría en mejores manos si lo usara algún estudiante que requiera espacio para escribir su tesis.

La pandemia trajo mucho sufrimiento e incertidumbre, no cabe duda, pero también aceleró una nueva forma de vincularnos. Deberíamos aprovechar la oportunidad. Sin duda el teletrabajo tiene su lado negativo, sobre todo cuando las condiciones para llevarlo a cabo no son adecuadas. No me refiero solo a lo material, también debe ser adecuado el entorno social, que no lo era en medio del distanciamiento social, tan lleno de miedo y de anhelos de que terminara. Yo vivía abrumado y había que hacerse cargo, en tiempos intercalados, del crío, pequeñín que apenas hablaba. No era fácil trabajar. Pero el teletrabajo tiene beneficios indudables. Para empezar, el medioambiental: mientras más gente trabaje desde casa habrá menos traslados a la oficina. Esto reduciría el tráfico, la huella de carbono y las muchedumbre en el transporte público. No sé cuanto, pero ante la emergencia climática, algo es algo. Por otro lado, el hecho de no tener que trasladarse a trabajar reduciría el estrés de quienes pasan tiempo “innecesario” trasladándose a la oficina. Dejar de viajar permitiría ahorrar dinero en gasolina o en transporte público. Que no son gastos menores. Y, por último, un asunto central: cada vez hay más evidencia de que el teletrabajo incentiva la productividad. En 2015 The Quarterly Journal of Economics publicó los resultados de un experimento que puso a prueba por nueve meses la productividad de empleados de una agencia de viajes china: seleccionados al azar, parte de los trabajadores siguieron con los turnos acostumbrados y la otra parte trabajó desde casa. El resultado fue el siguiente: un aumento de 13% en el desempeño de quienes trabajaron desde casa. El estudio le quita argumentos a los jefes que insisten en que es necesario presentarse en la oficina para ser productivo. Sospecho que lo que les gusta es vigilar y dar órdenes. Es dura la costumbre de mandar y ha de ser angustiante imaginarse como señor feudal sin siervos. Por eso evitan tratar con seriedad el tema. ¡A la orden, capitán!

Twitter: @munozoliveira