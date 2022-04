Lo que presentó el presidente López en la mañanera del 28 de abril es una contrarreforma electoral que, de aplicarse, nos regresaría a un México que muchos creyeron superado. Lo presenta, además, de cuerpo entero como el autoritario priista arcaico que en el fondo es.

Algunos podrían extrañarse que Horacio Duarte y Pablo Gómez hayan sido los encargados de presentar esta contrarreforma, sobre todo porque como legisladores y políticos pelearon muchas veces por la autonomía del IFE-INE, las elecciones limpias y una mayor equidad en las competencias electorales. No sería exagerado decir que, en buena medida, el diseño electoral del país es producto de sus esfuerzos. En el fondo, AMLO los humilló al pedirles que presentarán la propuesta y ellos aceptaron, negando su pasado. Sin embargo, es explicable su actitud, buena parte de la izquierda se “convirtió” a la democracia (burguesa) con la aspiración de alcanzar el poder, una vez alcanzado, las instituciones y las leyes electorales son prescindibles. Demócratas en la oposición, autoritarios en el poder, una historia harto conocida.

La propuesta presidencial tiene dos cosas que la hacen atractiva: primero, empata con el enfado de muchos sectores sociales que no entienden el porqué de las carretadas de dinero a los partidos o los legisladores plurinominales, a los que suponen flojos, corruptos, abusivos y malos representantes de esa cosa llamada “pueblo”. No entienden para qué necesitamos de ellos En segundo lugar, representa la posibilidad de ahorrar una gran cantidad de dinero, mismo que se puede destinar a gasto social (clientelismo). Muchas personas bien intencionadas se han manifestado a favor de ambas cosas, inclusive gente que no simpatiza con el mandatario.

Con estos dos elementos (castigo a la clase política y ahorros) López Obrador está desarrollando una narrativa convincente. Quienes se opongan a ella estarán a favor de que siga el régimen de privilegios y gastos excesivos. ¿Qué puede contestar a esto una clase política conformada por el PAN, PRI, PRD y MC que ha demostrado toda suerte de abusos y errores? Muy poco. Tenemos un sistema electoral de primera en una sociedad desigual, empobrecida y molesta.

Se dice que la propuesta presidencial no será aprobada por el Congreso, que solo es una cortina de humo. Personalmente no lo creo. Sea aprobada o no será uno de los temas que el presidente y su partido usarán en las campañas electorales estatales. La presión sobre los partidos de oposición será mayor que con la reforma eléctrica. Aunque su propuesta electoral no sea aprobada, el presidente López ya dejó claro hace tiempo cuál es su intención: extinguir al INE, anular a los partidos de oposición por la vía del presupuesto y concentrar un mayor poder. Ya veremos cómo el año que viene se recortará en la Cámara de Diputados el presupuesto del INE para el año 2023. De una forma u otra se tratará de extinguir al Instituto.

Formalmente, la propuesta presidencial tiene el objetivo de regresar “al pueblo” la democracia y asegurarse que no se presenten trampas nunca más. Adicionalmente, se la presenta como una forma de abaratar el costo electoral. En realidad, la iniciativa de marras no resuelve ninguno de los temas torales.

Por ejemplo, en cuanto a la selección de consejeros y magistrados, ahora determinado por cuotas a los partidos en el Congreso, la propuesta ofrece una elección abierta entre 60 contendientes. Los 40 correspondientes al Ejecutivo y al Legislativo serán del gusto de MORENA y obedientes a sus designios. De los 20 del Poder Judicial, al menos una parte será propuesta por los ministros cercanos a AMLO. Ganarán los personajes más populares y previsiblemente cercanos al proyecto gubernamental. Tendremos consejeros y magistrados con una dudosa imparcialidad y con una preparación cuestionable. ¿Cercanos al pueblo? No, cercanos al poder presidencial.

La reducción de plurinominales y puestos en los congresos y ayuntamientos matará la diversidad y pluralidad y le garantizará al partido en el poder la hegemonía a nivel nacional. El sueño del viejo PRI redivivo. La reducción en el costo de las elecciones y el aparato es necesaria de hacer, pero con tino técnico, no político. La propuesta de López Obrador no es más que una poda burda que convertirá al nuevo instituto en una secretaría de Estado encargada de encuestas y consultas al servicio del poder. Se ahorrará en elecciones y partidos, pero ese dinero se perderá en la opacidad que caracteriza a este gobierno.

Harán bien los partidos de oposición en rechazar la iniciativa, pero es necesario salir a los medios y a las calles con expertos en derecho electoral y en diseño de elecciones y explicar ampliamente las omisiones y errores en la propuesta. En suma, explicar por qué se votará en contra. Su supervivencia está en juego.