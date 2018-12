La reciente decisión de AMLO de respetar —de momento— la autonomía de la Cofece es un bálsamo para los que creemos en el principio de subsidiariedad y competencia en el libre mercado.

De acuerdo con José Morales Mancera, en un artículo sobre el principio de subsidiariedad —a quien seguimos fundamentalmente—, algunos confunden la subsidiariedad “como el subsidio, la dádiva, el donativo o la limosna”, cuando debe ser visto como la forma escalonada de desarrollo dentro de las diferencias sociales, para abrir oportunidades a todos, para que puedan acceder lo más rápidamente posible, si le ponen voluntad y ganas, a niveles de vida y valores superiores no por dádivas sino por sus propias capacidades adquiridas. El principio de subsidiariedad explica precisamente la pauta de las justas libertades civiles, sociales, políticas y religiosas en cuanto constituye la clave necesaria para la buena ordenación y articulación de los cuerpos sociales y sociedades menores para valorar las asociaciones voluntarias, evitando que se aparten de su función socialmente benéfica, o que la desvirtúen mezclándola con objetivos o funciones sociales o políticas que no les corresponden. El hombre es por su propia naturaleza un animal social y político que vive en comunidad, en mucho mayor grado que otros animales que son solamente gregarios, o sea, protegen su vida y su especie.

La forma de unión de varias familias, con el fin de satisfacer necesidades que se sitúan más allá de la simple alimentación, como la protección mutua, se contempla entonces en la constitución de pueblos, donde se desarrolla la cultura. El bien común se hace realidad en el “bien gremial” del sindicato auténtico, en el “bienestar” que da la sana economía con valor agregado y en el “bien ser” que genera la cultura auténtica, en la seguridad de las personas y familias, o en un nivel de educación accesible a todos.

La ordenación de los individuos al bien común social no significa la absorción de todas sus actividades, sino el respeto para las iniciativas, familiares, escolares y empresariales, parroquiales o de barrio, las cuales ya limitan así la actuación del Estado y la función supletoria de las mismas.

Es el llamado principio de subsidiaridad que también funciona sabiamente dentro de la empresa: No haga el superior, lo que puede realizar el inferior y capacite el primero al segundo para que pueda asumir cada vez más responsabilidades, para su perfeccionamiento personal y de su grupo.

Esta perspectiva está clara, como una interpretación leal de la naturaleza, y también en la construcción justa de las ordenaciones e instituciones, construcción desde abajo hacia arriba. Las sociedades naturales básicas son la familia, la empresa y la escuela. Son naturales porque nadie las inventó, ni dependen de un contrato social, pues corresponden a necesidades y propiedades que el propio cuerpo humano posee.

Los cuerpos intermedios y los partidos han de brotar como las plantas, de abajo hacia arriba, y no al revés, descolgarse de arriba abajo, dominadas ya sea por el Estado, por el partido único o por otros organismos superiores; pues las comunidades intermedias no deben confundirse con las simples sucursales del poder dominante. Lo que se ha llamado corporativismo. Esto nos hace descartar como posible solución para garantizar las justas libertades, la institución de entidades que sean creación arbitraria del Estado, núcleos tan artificiales como los partidos que no nazcan de las bases, y que para ser verdaderas personalidades colectivas les falta el elemento primero y más esencial, la vida, la autonomía, el alma.

La sociedad organizada y vertebrada no sólo es capaz de organizar la subsidiaridad productiva y respetuosa del Estado para las sociedades menores, sino además está en posibilidad práctica de crear las instituciones independientes que garanticen y vigilen la responsabilidad pública de quienes ejercen el poder democráticamente (accountability, rendir cuentas) sin las cuales la llamada trasparencia carece de sentido.

*Máster y Doctor en Derecho de la competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del área de competencia, protección de datos y consumidores del despacho Jalife& Caballero.