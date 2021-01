“Quien deja de creer en algo,

puede creer en cualquier cosa”.

Papa Francisco

No me gusta citar al Papa porque no me considero creyente, y estoy segura que mi interpretación de esta cita es distinta a su intención, pero la frase me gusta y creo debemos tenerla en mente este 2021. El Papa se refiere a aquellas personas que han dejado de creer en Dios, están a merced de creer en cualquier cosa. Más allá de Dios, aquí lo que vale, es revisar en qué y a quién le creemos este año en el que los spots políticos y su guerra, siempre sucia, se esparcirá con tanta fuerza que hará temer al mismo SARS-Cov2. La desconfianza en los políticos no es algo nuevo, ni exclusivo de nuestro país, sin embargo nuestra capacidad de asombro se ha visto tan agitada en los últimos 10 años o más, que si bien no nos creemos todo, los personajes que buscan nuestro voto o aceptación son capaces de prometérnoslo todo, por más inaudito que parezca: como que tendríamos el sistema de salud de Dinamarca, por ejemplo.

Construir y abonar en el discurso constante de que todo, absolutamente todo lo que se está haciendo está mal, deja la mesa puesta para sentar a personajes extremos. Y sí, hasta yo, que soy una obstinada optimista, estoy segura de que siempre podemos estar peor. También creo que lo único que hace falta para ver con mejores ojos a un expresidente, es un nuevo presidente. Sin embargo, por muy grandes que sean las elecciones que tendrán lugar este año, no elegiremos presidente, pero si diputados y estos pueden ser el único contrapeso para los próximos años. El camino no será fácil, los ciudadanos tendremos que sortear un revuelto mar repleto de noticias falsas, campañas de odio, y mucho dinero que escapa la fiscalización mientras tratamos de discernir qué nos conviene. Y como casi siempre, la elección no es por lo mejor, sino por lo menos dañino.

Seamos exigentes, sobre todo en cuanto a quiénes darles un voto de credibilidad compartiendo su información a nuestros contactos: retuits, mensajes de Whatsapp, publicaciones en Facebook. Y como cuando uno va de compras: cualquier oferta demasiado atractiva, es digna de sospecha. Quizá habría que replantear la frase: para no creer en cualquier cosa, hay que creer en pocas, y dudar de todo lo demás.