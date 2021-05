Alguna vez escuché que sólo la clase media puede salvar a un país pues “los de arriba muchas veces no quieren y los de abajo muchas veces no pueden”. Esta afirmación puede sonar fría y, como cualquier generalización resultar injusta. Sin embargo, algo tiene de verdad.

Muchas personas con enormes fortunas y gran capacidad de influencia, suelen hacer lo que sea para estar en buenos términos y cuidar sus intereses frente al poder político, en este caso con el presidente y su círculo más cercano. Buscan protegerse a toda costa y difícilmente confrontan al gobernante en turno a menos que sus intereses se vean afectados o estén realmente en riesgo.

Además, en un país como México, sobra evidencia de la complicidad que en muchos casos ha llevado a construir relaciones perversas en las que no importa cuánto ni qué pierda el país mientras ellos sigan “pactando” y “ganando”.

Del otro lado completamente y muy lamentablemente para todos, hay un número creciente de personas subsistiendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema. La realidad dolorosa y lacerante los orilla a sobrevivir sin tener mayor oportunidad de pensar más que en el día a día. Es inaceptable e injusto que, lejos de superar esta dolorosa realidad, el gobierno actual haya multiplicado considerablemente la pobreza.

A los intereses perversos de los goberantes en turno les ha “convenido” que tantos mexicanos sobrevivan en estas condiciones pues consideran que así es más fácil ofrecerles, regalarles y manipularlos a su antojo, con el único objetivo de utilizarlos para ganar elecciones y perpetuarse en el poder.

En medio de estas dos realidades está la clase media. De acuerdo a la revista Forbes, en México se considera clase media a quienes tienen un ingreso mensual entre $5,346 y $14,256 pesos. Se estima que el 45% de los mexicanos se ubica en este rango. Según la OCDE, la clase media de un país se define en aquellas personas que perciben un ingreso al mes entre 75% y 200% del promedio nacional. El ingreso medio de la población en México es de $7,128 pesos al mes.

Es importante reconocer que dentro de esta clase media, la gran mayoría son autoempleados o trabajan en micro, pequeñas o medianas empresas, muchos de ellos negocios familiares. Una buena parte han alcanzado ingresos en este rango haciendo enormes sacrificios y trabajando arduamente. Además, es un grupo de la población que en su mayoría son contribuyentes cautivos y pagan impuestos, lo que representa un porcentaje importante de la recaudación del gobierno.

La clase media con su diversidad de perfiles, creencias, preferencias y opiniones, es el motor económico de este país. Constituye un porcentaje de la población fuertemente afectada y golpeada por el cúmulo de malas decisiones de un gobierno miserable al que no le importa la gente.

Dentro de la clase media ha crecido la convicción de que no podemos perder lo que con tanto trabajo hemos construido y logrado. A diferencia de quienes no quieren o no pueden, la clase media tiene la capacidad y la fuerza para informarse, organizarse, cuestionar, exigir, proponer y votar para frenar y revertir el daño de quienes son cómplices de varios ricos y verdugos de millones de pobres.

El presidente ha mostrado una y otra vez su desprecio por todas aquellas personas que piensan, que estudian, que se superan, que lo cuestionan, que emprenden y que innovan. Porque sabe que no somos manipulables ni fáciles de enredar en sus mentiras. Incluso ha ido más lejos al afirmar que, las personas que tienen licenciatura y grados académicos más altos, así como las clases media y alta, son quienes más apoyan las campañas contra su gobierno.

Está muy claro que el presidente odia a la clase media porque sabe que es la única capaz de desmentirlo y derrotarlo. Sobran motivos y razones para unirnos y demostrarle que, sólo en esto, tiene razón. Porque no vamos a permitir que siga destruyendo nuestro gran país. Porque cada día somos más y estamos convencidos que podemos darle otro rumbo a México. Primero en las urnas y después haciendo muchas cosas de manera distinta. Por eso y mil razones más, la clase media podemos y debemos salvar a México. No tengo duda que lo vamos a lograr.

*El autor es presidente fundador del Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora A.C. (IPEA). Primer Think Tank de jóvenes mexicanos y de Un millón de jóvenes por México.

