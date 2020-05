Hasta el martes en la noche, era difícil entender por qué el muy técnico Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) –la torre de control del sistema eléctrico nacional— había tomado una decisión tan burdamente falta de técnica el viernes pasado. En plena pandemia, ningún país ha prohibido la entrada en operación de nuevas plantas renovables ni se ha inventado atribuciones para declarar nuevas plantas esenciales (must-run) a su antojo. Claro que se han adoptado medidas para garantizar la seguridad del sistema; eso es pan de todos los días para el CENACE y sus homólogos en todo el mundo, haya crisis o haya calma. Pero quitar alternativas de generación de la mesa a rajatabla y ampliar la esfera de activos que no compiten en todo el territorio nacional y sin límite de tiempo, como lo hace el acuerdo del CENACE, no coincide con la forma de pensar de los técnicos en todo el mundo.

Desde el principio esto sonó más a movida política. Hay varios precedentes. Los funcionarios del gobierno federal han aprovechado cada oportunidad que tienen para manifestar su apego por CFE y su disgusto por la presencia de los generadores privados en el sector eléctrico. En distintas ocasiones han descargado sus prejuicios sobre las energías renovables, que la CFE de plano no ha podido dominar. De forma más específica, el asunto de los CELs y el pliego petitorio de CFE ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el que exige una serie de medidas para desplazar a los privados y reconstituir varios de sus espacios monopólicos alimentaron las sospechas de intervención política.

El martes en la noche, la secretaria de energía Rocío Nahle despejó cualquier duda. En entrevista con Maricarmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares, recordó que el presidente ha planteado que se busca un balance –que en realidad se entiende como un límite— de 46 por ciento de la generación para privados. Es un límite arbitrario y anticompetitivo, que no sólo no está en la ley, sino que la contradice. Pero hasta ahora no se había aplicado; no había aterrizado de forma directa en actos regulatorios específicos.

Ayer este número retórico y caprichoso se elevó al grado de bula presidencial. La secretaria confesó que ella instruyó el acuerdo con el CENACE y que había motivaciones (anti)competitivas por detrás: “pues claro” que se les tiene que “bajar el despacho” a los privados porque en este momento están generando más allá de 46%. Es una declaración que contraviene preceptos clave de los derechos constitucionales de libre empresa, de la ley federal de competencia económica, de la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos y de varios tratados internacionales.

Después la secretaria dijo que este 46% de los privados “lo traían” inestable, como si eso fuera cierto o descalificante para crecer. Pero al presidente en su mañanera de ayer se le olvidó el maquillaje técnico y redobló su apuesta en el mensaje anticompetitivo. Dejó manifiesto su resentimiento contra el 46% de los megawatts neoliberales generados en el país y sus deseos de desplazar cualquier intento de crecimiento de la industria privada, como si se trataran de electrones sucios.

Es irónico. La bula presidencial en materia eléctrica busca desplazar megawatts ideológicamente impuros, de acuerdo con su perspectiva, con electrones realmente sucios, generados con las plantas más caras y contaminantes de la CFE. Y lo hace con acciones, regulaciones e instrucciones que, desde la perspectiva jurídica, también son inmundas.