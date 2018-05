No fue un debate sobre “México en el mundo” porque no se habló del mundo. O si se prefiere, Estados Unidos es el mundo para los cuatro candidatos y los dos moderadores. Lo más sensato hubiera sido bautizar el debate como: “Relación bilateral con Estados Unidos”.

México comparte 13 tratados de libre comercio con 46 países y 41 acuerdos económicos y, sin embargo, poco se habló del TLCAN.

México tiene 1,135 miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM), 80 embajadas, 66 consulados y siete misiones permanentes (Global Diplomacy Index, Lowy Institute). ¿En verdad no había nada de qué hablar sobre México y el mundo?

Estados Unidos tiene 167 embajadas, 90 consulados y nueve misiones permanentes. ¿Tendría que ser nuestro referente?

De acuerdo, entonces valdría la pena compararnos con Brasil: tiene 137 embajadas, 70 consulados y 12 misiones permanentes. En países como Albania, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benin, Camerún, Croacia, Irak, Liberia y Túnez, entre muchísimos otros, tienen asentadas embajadas. Nosotros no.

En el debate, sólo se habló de los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos. Si 50% del presupuesto de Relaciones Exteriores se destina a Estados Unidos, ¿cómo es posible pensar en una política exterior seria? México tiene 16 consulados fuera de Estados Unidos. ¿Cómo podemos competir con Brasil?

Los candidatos: Meade mostró mayor conocimiento sobre la relación bilateral. Era muy difícil despuntar en un entorno temático donde es fácil confundir las relaciones internacionales con los sueños internacionales. Por ejemplo, para Obrador la relación con Trump se soluciona con el buen ánimo y la disposición. Valdría la pena preguntarle al presidente Macron si le ha servido su ánimo para que Trump regrese a los Acuerdos de París y al nuclear con Irán.

En la naturaleza electoral, prometer no empobrece. No es fácil explicar el impacto que detonaría el incremento generalizado de salarios. Meade pudo haber saltado al tema venezolano para explicar los incrementos de sueldos que Maduro ha decretado en lo que va del año. Para el 2020 la inflación será de 1.8 millón por ciento.

¿Por qué León Krauze no se atrevió a dejar Estados Unidos, su país favorito, para viajar a Venezuela? Señores candidatos, ¿romperían relaciones diplomáticas con la dictadura de Maduro? “La no intervención”, diría más de uno. ¿México rompió relaciones con los dictadores Franco y Pinochet? ¿Qué tiene Maduro que no hayan tenido los dictadores español y chileno?

¿Y con Ortega? ¿Acaso el dictador nicaragüense no desfiguró a la oposición al tomar el control del Congreso?

Premio: 5 puntos porcentuales en las encuestas de mañana. “¿Cuál es el mayor conflicto geopolítico en lo que ve del siglo? ¿Cuántos muertos ha provocado? ¿Cuántas naciones intervienen? ¿México ha estado vinculado?”.

Pero no. El guion del debate tiene que pasar la prueba de los memes. “México en el mundo” sonaba a broma. Así fue. Por un momento esperaba la promesa de la noche: desaparecer la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Quizá, alguno de los candidatos lo pensó.