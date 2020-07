¿Dónde se ubica México en la guerra contra la pandemia? ¿Estamos mejor o peor que otros países? ¿Es correcta la estrategia adoptada ante la pandemia? ¿Qué dicen los científicos al respecto? La única manera de evaluar el éxito o fracaso de la respuesta adoptada frente a la pandemia es a la luz de la experiencia de otros países y comparando nuestro desempeño. Para ello, es posible identificar tres grandes momentos o etapas en la evolución de la pandemia:

La primera de ellas puede ser claramente ubicada al inicio de la pandemia, cuando el mundo fue testigo de las primeras reacciones de países como China, Corea, Italia, España, Alemania, Nueva Zelanda y Estados Unidos. A partir de su experiencia previa, recursos disponibles, estrategia de política pública, liderazgo y grado de cooperación de la sociedad, cada uno de ellos logró articular una primera respuesta ante la pandemia, brindando al resto de las naciones las primeras lecciones de cómo lidiar con el nuevo virus.

Una segunda etapa en la evolución de la pandemia se refiere a los dilemas que han enfrentado los países al momento del reinicio de actividades, donde la regla ha sido avanzar paulatinamente a partir del método de prueba y error o alguna variante de lo que los expertos llaman “martillo y danza”.

En esta etapa podemos observar, al menos, tres grandes conjuntos de experiencias y lecciones: a) las de los países que reanudaron actividades económicas y sociales hasta que lograron un claro descenso de la tendencia de contagios en sus respectivos epicentros nacionales; b) las de aquellos que no pudieron, o no quisieron, esperar a tener una clara tendencia descendente de casos para reactivar la vida económica y social; y c) la de los países que, como México y Brasil, iniciaron la reactivación en pleno crecimiento exponencial.

En cada caso, el impacto de los rebrotes ha sido diferenciado, lo que ha afectado, también en forma distinta, el ritmo y amplitud de la reapertura de los sectores económicos en cada país. Por ejemplo, en la mayoría de los casos en que la reapertura se ha llevado a cabo una vez que se ha logrado la desaceleración sistemática de contagios, los rebrotes han sido controlados con mayor rapidez y eficacia, y los estragos en el proceso de reapertura económica han sido mínimos.

Por el contrario, cuando la reapertura de actividades se ha realizado en plena meseta, es decir, cuando ya no hay crecimiento de casos, sino que se han logrado estabilizar y mantener en el tiempo, los rebrotes y nuevas oleadas han desplazado los epicentros de contagio a otras regiones y han disparado las tasas de letalidad del virus, golpeando fuertemente los planes de reapertura de diversos sectores económicos. El caso de Estados Unidos es emblemático de esta última situación.

En el caso de los países que han reactivado sus actividades en pleno crecimiento exponencial de contagios, no se tiene información comparativa para prever hacia dónde nos puede conducir esa estrategia, sin embargo, por puro sentido común, es previsible que no conduzca a nada bueno.

Es posible hablar de un tercer momento, mayormente vinculado con lo que podríamos identificar como la etapa de planeación de la recuperación económica en el corto y mediano plazo. En estricto sentido, se refiere a la planeación de cómo recuperar el crecimiento y el empleo durante la “desescalada”, como algunos la denominan, a partir de la expectativa de disminución y control de contagios, y del análisis de las capacidades y recursos disponibles para recuperar la dinámica y el crecimiento económico en el menor tiempo posible.

A la luz de la experiencia internacional, ninguna estrategia de reactivación económica y de recuperación del crecimiento puede fructificar a menos que se logre controlar el crecimiento acelerado de contagios. Abrir la economía en estas condiciones envía a la población el mensaje equivocado, lo que pone en riesgo todo el esfuerzo de meses de confinamiento y sacrificio de empresas y empleos.

La única forma de detener el crecimiento descontrolado de casos y, consecuentemente de decesos, es mediante la aplicación de medidas más estrictas de confinamiento social a partir del otorgamiento de un salario mínimo vital de emergencia para quienes han perdido su empleo o tienen uno informal que los obliga a salir a trabajar todos los días.

Esta estrategia deberá ser temporal, al menos hasta lograr disminuir el crecimiento exponencial de contagios, y deberá ir acompañada de un esquema de la aplicación masiva de pruebas a la población que realiza actividades esenciales, seguida de un monitoreo intensivo de cadenas de transmisión de casos asintomáticos.

Este conjunto de esfuerzos deberá ser complementado y reforzado con estrictas medidas de prevención como el uso obligatorio de cubrebocas, sana distancia y mejores hábitos de higiene. El uso de cubrebocas deberá ser obligatorio en espacios públicos, comenzando por todos los funcionarios de gobierno de todos los niveles, pasando por directivos de empresas y comunicadores y líderes de opinión.

Entre los meses de julio y septiembre, México transitará por la parte más difícil de la pandemia. En caso de mantener la misma estrategia observada hasta ahora, no cabe esperar un comportamiento diferente de la enfermedad. Por su naturaleza, el virus seguirá buscando un nuevo huésped para sobrevivir y reproducirse. Por lo que, mientras exista la posibilidad de contagio, el virus prevalecerá.

En este escenario, México podría llegar a ubicarse como el nuevo epicentro de la pandemia y vivir una de las experiencias más trágicas y traumáticas de su historia reciente; a menos que se adopte una política pública más agresiva de contención y mitigación que nos permita detener el crecimiento exponencial de contagios y, por lo menos, lograr estabilizar el número de casos y muertes diarias. Lo que hagamos o dejemos de hacer en esta coyuntura, será determinante para el futuro del país y marcará el destino de varias generaciones.

*Extraído de la introducción del ensayo: “La batalla de México y el mundo contra el Covid-19: lecciones, riesgos y oportunidades”.

fernandomanzanilla.com.mx