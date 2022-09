La ayuda de la Cofece y la Profeco en el combate a la inflación

La inflación del 8.67 del pasado mes no parece disminuir. México, que heredó una inflación importada, ahora la tiene local, en especial representada en el aumento de los alimentos. Se trata de una inflación por aumento de costos, en algunos casos, y por el crimen organizado y especulación, en otros.

La inflación no disminuirá sólo porque Banxico aumente la tasa de interés hasta el 10%. Es una inflación de oferta, no de demanda. Se debe atacar por ese lado, no por el incremento de la tasa de interés por parte del Banco Central, como sugirió Galbraith en una columna. Las tasas de interés tienen un efecto recesivo, aumentan el costo del endeudamiento y disminuyen el consumo. Aunque dicen que hay que esperar de 12 a 18 meses para ver los efectos de las políticas monetarias (Pastor), de momento las tasas de inflación no han hecho más que aumentar.

A nuestro juicio, el gobierno federal no se ha apoyado en los otros dos organismos que forman el trípode del combate a la inflación: Banxico, la Comisión Federal de Competencia y la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor.

El gobierno federal puede establecer controles de precios, cuando ha establecido un acuerdo en el Diario Oficial sobre los productos sobre los que los desea establecer y la Cofece dictamina que no hay condiciones de competencia efectiva en tales mercados. Debe tratarse de bienes y productos necesarios para el consumo popular.

Los controles de precios son vistos como una gran herejía por la mayoría de los economistas. Dirían los economistas austríacos que la inflación debe controlarse utilizando los instrumentos conformes al mercado. En México se emplearon mucho en el futuro, pero en las recientes décadas casi no se han utilizado, salvo el caso del gas LP y la Consar para bajar el precio de las comisiones que cobran las Afores (medida por cierto tomada por un neoliberal).

El gobierno debe concertar con los productores de alimentos, revisar dónde están los picos de los costos de los productores. Tal parece que parte de los aumentos recientes no están justificados en términos de un aumento de los insumos, especialmente en el caso del maíz, donde Minsa y Gruma acaparan más de la mitad de la oferta del comestible. Se trata de analizar, mercado por mercado, en donde se encuentran las razones de los incrementos. Un control de precios debe ser temporal en lo que se ordena la cadena del valor del producto. Hay que ver si la causa proviene de un cártel de precios o de prácticas monopólicas relativas verticales. Es necesario analizar la parte de la cadena en la que se dan los mayores aumentos, utilizando instrumentos acordes con el sistema de precios, como dirían los economistas ordoliberales austríacos.

El gobierno no ha hecho este trabajo. Se limitó a firmar compromisos con algunos productores y las cadenas comerciales, por los cuales se comprometían a disminuir los precios. Esto y nada es lo mismo. La Cofece y la Profeco deben monitorear las causas de los incrementos de precios. La inflación no se controla a base de decretos, como pudimos observar durante toda la década de los ochenta del siglo pasado. No es necesario volver a los grandes pactos del pasado, pero para disminuir la inflación cada sector de la economía debe cumplir su parte: los sacrificios deben compartirse proporcionalmente. Sectores, como el del maíz, con altas utilidades no justifican un incremento de precios. Ahí tiene razón López Obrador para pedir a la Profeco y a la Cofece que utilicen sus instrumentos de política económica. La inflación no bajará mediante los estímulos a las gasolinas, que alcanzan cifras de alrededor de 400 mil millones de pesos. ¿Qué pasará cuando los sobreingresos debidos al incremento de los precios del petróleo se estabilicen?

La inflación se controla mejor mediante un impulso a la economía de la oferta, como señala George Gilder en El espíritu de empresa. Mientras ataquemos a la demanda de combustibles como ancla de la inflación, los montos de ésta no bajarán sustancialmente. Gobernar es concertar con el sector privado y los trabajadores. Esto parece olvidarlo el Secretario de Hacienda, Ramírez de la O, y la nueva presidenta de la Comisión Federal de Competencia.