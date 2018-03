En los siguientes 18 meses, lo oscuro de la reforma energética asustará a todos.

En la antigua Babilonia, me cuentan, usaban el petróleo para ennegrecer las murallas, hacerlas atemorizantes. En los siguientes 18 meses va a pasar exactamente lo mismo, lo oscuro de la reforma energética asustará a todos.

La reforma del 2008 medio funcionó. Citando a Francisco Labastida, su error fue no expropiar a Petróleos Mexicanos (Pemex) del gobierno.

Hoy la reforma energética abre la puerta, tímidamente, a las petroleras: sin concesiones, pero con licencias y asociaciones.

En esta administración federal, a diferencia de la pasada del PAN que se entregó a la brasileña Petrobras, quien acompañó al gobierno en la apertura fue BP, que se quedó en la orilla de la licitación del primer farmout de Pemex), fue superada por BHP Billiton, una minera con mucho dinero, por cierto, hoy BP dice que serán los primeros extranjeros en poner gasolineras en nuestro país y lo harán sin amenazas de Pemex.

BHP Billiton hizo un pago en efectivo por adelantado por 62.4 millones de dólares (mdd) y se comprometió a un Programa Mínimo de Trabajo calculado en 320 mdd. Sólo si hay un acuerdo para ir más allá de este programa, tendrían que cumplir el compromiso de invertir el resto de los 570 mdd de contribución mínima y se pagaría a Pemex un monto adicional de 561.6 mdd para costos futuros del proyecto y que es el saldo de la contribución en efectivo por 624 mdd incluidos en la propuesta.

Si les va bien pagarían una regalía adicional de 4% sobre utilidades. Todo esto tiene muy contento al gobierno y la gerencia de Pemex considera que es un modelo a seguir, pero varios actores ven mal varias cosas: los australianos no van a trasladar su experiencia y conocimiento, la inversión hecha no se está pagando a una tasa de 100%, no hay prima extra por el riesgo que corrió Pemex y la diferencia en volúmenes que se esperaban encontrar, entre 200 y 400 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, ahora dicen que son 485 millones ¿De verdad se equivocaron tanto antes?

Buzos

1. La AIE emitió un informe de alto nivel de 200 páginas sobre oferta y demanda de fuentes y políticas energéticas en México. Un dato, orgullo de varios: página 187, en comparación con otros países de la OCDE: México tiene un nivel bajo en la investigación científica . La tasa de graduación de doctorado en ciencias e ingeniería está entre las cinco más bajas.

2. Como adelantamos aquí, la hoguera de las vanidades impuso a José Ignacio Aguilar Álvarez Greaves como director de Pemex Logística, oficialmente, desde hoy pero ya en acción desde el martes de la semana pasada. La mano que meció la cuna en el nombramiento fue la del director de Pemex TRI, Carlos Murrieta; y el primer reto de Nacho Aguilar es liberar el transporte de los gasolineros y no querer imponer a las pipas del sindicato.

3. Pemex hizo negocio en Tuxpan con SSA Marine, de Fernando Chico Pardo, y con eso enterró los proyectos de Sierra, Monterra y Gas Nieto que querían construir terminales y hasta un gasoducto, el nudo logístico se fue al olvido.