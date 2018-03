1. The Fall (Netflix). La temporada final del mejor procedural televisivo de que tenga memoria. Testimonio de la visión de Allan Cubitt (escritor, productor, director). Mientras Stella Gibson caza al estrangulador de Belfast, Cubitt repasa temas espinosos como los derechos de los acusados, la misoginia y el rol de la mujer en la esfera pública pero, sobre todo, la fragilidad de esa estructura que llamamos civilización.

2. The Americans (FX). Estos espías soviéticos en los turbulentos años de Reagan tienen retos mucho mayores que la geopolítica...en su propia casa.

3. Bloodline (Netflix). El pasado (y sus secretos) son un lastre del que resulta difícil escapar, nadie lo sabe mejor que la familia Rayburn.

4. Stranger Things (Netflix). Lo que inicia como homenaje a una era familiar para cualquier Gen X, con referentes que van desde Spielberg hasta King pasando por Carpenter, pronto se convierte en uno de los mayores placeres televisivos del año (incluyendo el resurgimiento de Winona Ryder).

5. Casual (Hulu). La irracionalidad nunca fue más seductora (o perversamente divertida).

6. Bosch (Amazon). Una clase maestra de cómo adaptar una serie exitosa de novelas a la pantalla chica.

7. UnReal (Lifetime). Detrás de cámaras de un reality pasmosamente parecido a The Bachelor se cuecen todo tipo de deliciosas manipulaciones, intrigas, ambiciones y crímenes.

8. Roadies (Showtime). Cameron Crowe habla un lenguaje desconectado con esta época: una devoción emotiva y nostálgica por la música, los conciertos como templos y los acólitos que los hacen posibles. Magia pura.

9. Black Sails (Starz). Desde los tiempos de Salgari no habían navegado piratas más apasionantes. Si no fuera tan buena, sería placer culpable.

10. Orphan Black (BBC). Nadie multiplica la intensidad más que Tatiana Maslany en esta delirante saga melodramática de ciencia ficción.

11. Pitch (Fox). Ella es la primera jugadora en Ligas Mayores y la serie una oda al rey de los deportes.

12. Flaked (Netflix). En un universo salido del cine indie, un vivales que vende nada en una tienda vacía es el más entrañable y egoísta amigo que quisiera uno tener.

13. Black Mirror (BBC). Estas miradas oscuras en el espejo tecnológico no podían ser más provocadoras o perturbadoras (por favor regálame cinco estrellas).

14. Shut Eye (Hulu). Entre estafadores, adivinos, gángsters y gitanos, encontramos al antihéroe más atípico del año.

15. Timeless (NBC). Mientras estos viajeros en el tiempo intentan salvar su país o a sí mismos, lo interesante es su devenir por la historia oculta de EU.

16. Outcast (Fx). El mundo es calladamente invadido por seres oscuros y oleosos que toman posesión de tus seres queridos. Si la solución sólo fuera un exorcismo...

17. Master of None (Netflix). El segundo episodio, sobre los padres, es una de las mejores piezas creativas del año, y Anzari tiene muchas más.

18. People vs OJ: American Crime Story (Fox21). Recreación histórica perfecta del caso mediático que cambió la justicia estadounidense por siempre. A la distancia, su histeria realista parecería casi satírica.

19. Club de Cuervos (Netflix). Todavía no sé si estos Cuervos de Nuevo Toledo son un placer culpable o una mirada genial al futbol mexicano.

20. Fleabag (BBC).

21. Broadchurch (BBC).

22. The Night Manager (AMC). Suzanne Bier reinterpreta a Le Carré y AMC decide censurarla.

23. Shades of Blue (NBC).

24. Mr. Robot (USA). Una oda a las conspiraciones y paranoia desquiciada de nuestra época.

25. Marcella (Netflix). El paradigma irracional como solución racional al crimen.

26. The Affair (Showtime). Una temporada tres con problemas de identidad, pero casi ningún otro.

27. The good place (NBC). ¿Genial o absurda? Ése es el dilema.

28. The Timeline (NFL Network). El documental deportivo a grado de excelencia.

29. Key & Peele (Comedy Central). Irreverencia pura.

30. Occupied (Noruega). Los noruegos también temen a los rusos y con razón.

31. Homeland (Showtime). Carrie es el pariente intenso que aguantamos sólo en pequeñas dosis.

32. How to get away with murder (ABC). Deliciosa malteada de mala leche (con vodka).

33. This is us (NBC). Equilibrio precario entre entrañable y cursi.

34. Chance (Hulu). Noir psicoanalítico.

35. Masters of sex (Showtime). ¿Erotismo clínico?

36. Billions (Showtime). Entre la justicia y este antihéroe de Wall Street las líneas morales se desdibujan.

37. iZombie (CW). Aún viven zombis inteligentes.

38. Conviction (ABC).

39. Mom (CBS). Humor sardónico a nivel de arte.

40. Life in pieces (CBS). A lo mejor llega tarde para reinventar el sitcom, pero más vale tarde que nunca.

41. Catastrophe (Channel4).

42. American Housewife (ABC) y Speechless (ABC). Dos divertidas herederas de Los Simpsons.

43. Luther. Un asesino en dos episodios basta para quitarnos el sueño el resto del año.

44. Superstore (NBC). The Office sobrevive en Walmart.

45. The Newsroom (HBO). Temporada final, lástima: Sorkin se hubiera dado vuelo con la elección del 2016.

46. American Crime (ABC). Provocadora, brillante y muy deprimente.

47. 12 Monkeys (Syfy).

48. Scandal (NBC) y BrainDead (CBS). Especie de documentales sobre Washington.

49. Wayward Pines (Fox).

50. American Gothic (CBS).

51. Fear the Walking Dead (AMC). La supervivencia del menos apto.

52. Hand of god (Amazon).

53. The Voice (NBC).

54. Inside the NFL (Showtime).

55. American Idol (Fox). Adiós, *snif*.

56. Person of interest (CBS).

57. Agents of S.H.I.E.L.D. (ABC).

58. Blindspot (NBC).

59. Uno contra ?todos (Fox-1).

60. Luke Cage (Netflix).

61. 11.22.63 (Hulu).

62. River (BBC).

63. The Grinder (Fox).

64. Top Chef (Bravo).

65. Bull (CBS).

66. The Catch (ABC).

67. The Blacklist (CBS).

68. Nashville (ABC).

69. Inside Amy ?Schumer (Comedy Central).

70. Mozart in the jungle (Amazon). Sin la frescura o el encanto de su debut.

71. Magic City (Starz). O cómo perdió toda su magia.

72. The Strain. Siempre hay mercado para un vampiro mal maquillado.

73. Lethal Weapon (NBC). Sólo para nostálgicos.

74. Suits (USA). Blah blah blah.

75. Murder in the first (TNT). Les juro que era buena.

76. Supergirl (CBS). Supercansancio de superhéroes.

77. Last man on ?Earth (Fox). Last screenplayer too?

78. Telenovela (NBC).

79. The great indoors (CBS). Descongelada después de su fecha de caducidad.

80. The Good Wife (CBS). La vida de Alicia Florrick cuando ya a nadie le importa (ni a sus guionistas).

81. Fortitude (SkyAtlantic).

82. NCIS New Orleans (CBS). El equipo sabe pasársela bien mientras resuelve crímenes sangrientos.

83. Man in the high castle (Amazon). Mucho concepto poca realización.

84. Second Chance (Fox).

85. The X-Files (Fox). Así nos pagan después de añorarlos tanto tiempo.

86. The Walking Dead (AMC). Intenta responder cómo sobrevivir con más personajes, más audiencia y menos ideas.

87. Castle (ABC). El verdadero misterio es cómo la renovaron los últimos tres años.

88. The Family (ABC). Ugh!

89. The Big Bang Theory. Ni Friends exprimió tanto la misma naranja.

90. Designated Survivor (ABC). La mayor virtud de este gobierno de ineptos es que casi consigue que veamos con optimismo la futura administración Trump (casi).

Nota aclaratoria: imposible verlo todo (aunque lo intento). Invitación abierta, como cada año, al lector a sugerir y recomendar omisiones flagrantes. Las horas del día serán limitadas, pero la disposición para encontrar en qué perderlas, no.

