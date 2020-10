Es imposible no hablar de la resolución de la corte el jueves pasado. Se ha dicho tanto, a favor y en contra, que tomo otras avenidas. Hago sin embargo un apunte previo. En el siglo XIX, se discutió ampliamente un concepto que se llamó la “Incompetencia de Origen”, que hace referencia a la legitimidad de autoridades locales, presidentes municipales, magistrados y gobernadores, y el problema que implicaba el que éstas autoridades hayan llegado a sus puestos cometiendo infracciones a las normas que regulan la designación de cargos públicos. La incompetencia de origen sostiene qué si hubo alguna falta o ilegalidad en la manera en la que una autoridad fue elegida, integrada o designada, esa autoridad no es legítima y, por lo tanto, cualquier acción que haya efectuado carece de validez.

El asunto se volvió crucial, cuando ante la elección en la que los contendientes eran Sebastián Lerdo de Tejada, Benito Juárez (que quería reelegirse por segunda vez) y Porfirio Díaz, la elección fue por muchas razones tildada de fraudulenta. José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte, instigo a algunos amigos para demandar la incompetencia de origen y dado que el presidente de la Corte, era el sustituto del presidente electo, por esa vía intento convertirse en Presidente de la República.

Desde entonces (1871) hasta las postrimerías del siglo XX la Corte trató de alejarse lo más posible de la política. Sin embargo, lo hizo de manera muy discreta y no del todo. Hay en la literatura un texto, que puede resultar interesante, del papel de la Suprema Corte y la Política. El de Miguel González Avelar (La Suprema Corte y la Política. Ed. 2da edición SCJN) y otro que, siguiendo esa línea de argumentación, construimos el brillante jurista Peter Bauer y yo hace unos años: Judicatura y democracia (Miguel González Compean y Peter Bauer. Cal y Arena 2001).

La conclusión, en la mayoría de las reflexiones, es que la Suprema Corte de Justicia, no es la mejor haciendo política. Leyes salidas del legislativo con huecos, les dan margen para hacer política coyuntural y muy pocas veces con sentido de largo plazo. Cuando se ciñen al ámbito jurídico, en cambio son mucho más, eficaces, precisos y por ello han adquirido a lo largo de los últimos 25 años respeto y reconocimiento. Una Corte respetada es una Corte útil. Si se le pierde el respeto todo el sistema de justicia y el Estado de derecho se tambalean.

El Ministro Presidente Saldivar, es un hombre inteligente y habilidoso, por lo que su participación y resolución resulta francamente intrigante. Si lo que quería era complacer al Ejecutivo (es decir a AMLO) lo hizo muy mal. Al cambiar la pregunta, convierte la consulta en un galimatías y deja muchas dudas. Dice la pregunta que reformuló la SCJN:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas?”

Resulta singular que no se dice qué significan las acciones pertinentes. Luego, para emprender un proceso de esclarecimiento ¿Qué significa esclarecer, de ello puede venir un juicio penal? Muy dudable. Es decir, no de acusación penal o administrativo, sino sobre las políticas tomadas en años pasados por los actores políticos. Lo cuál incluye a AMLO y su gobierno, además de a todos los del pasado hasta los años de esta corte. Bonito favor, de solicitar juzgar a los expresidentes, paquetean a todos los políticos de los últimos 100 años, incluyendo al actual. Triunfo político de AMLO, no parece del todo claro.

Si lo que trato, fue darle gusto con lo de la consulta y al mismo tiempo formular una pregunta que es una trampa mortal, lo logró. Es decir, nos vamos a gastar 8,000 millones en una consulta que no tiene ni valor, ni sentido, ni contenido real.

Hacerle una salida al Preidente AMLO, sin embargo, tendrá costos muy altos. Ya las cosas estaban mal con la 4T, pero muchos confiábamos en la sencilla e inteligente visión de largo plazo de la Corte. No fue así. A esto añado algo más, después de la Corte no hay nada. Sus resoluciones no pueden ser imputadas ante nadie. Por eso en EUA la prensa dedica una buena parte de sus paginas a estarlos vigilando. Pero como decía un lucido ministro cuando se le preguntó porque habían resuelto en tal o cual sentido un asunto delicado, éste respondió: porque podemos. Pues a ver como nos va.