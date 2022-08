La SEP en picada

Después de haber asegurado en diversas ocasiones que no dejaría el encargo como secretaria de Educación para competir por el Estado de México, Delfina Gómez no cumplió su palabra, y abandona una de las dependencias más importantes del gobierno. Para nadie es ajeno que la SEP está en picada, y las aspiraciones políticas de Delfina empujan un tercer cambio de liderazgo en esta secretaría, con lo que puedo asegurarles que la transformación que AMLO prometió en este sector definitivamente no se alcanzará.

El bello edificio que alberga la mayor parte de la obra de Diego Rivera y que ha sido testigo de diversos logros como la lucha contra el analfabetismo, la creación de la Comisión de Libros de Texto Gratuito, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el avance en educación a distancia, y la implementación de nuevos modelos como el de Formación Dual; también ha vivido los sinsabores de una titular que no pudo enfrentar el rezago educativo derivado de la pandemia, ni tampoco echar a andar las universidades Benito Juárez, que a la fecha no tienen un sólo graduado oficial, entre muchas otras promesas de campaña.

Durante su encargo, Delfina dejó evidente tanto su desconocimiento administrativo como información precisa del sector, en sus reuniones en el Congreso de la Unión no supo contestar las preguntas de los legisladores sobre información básica o el estado físico de las casi 90 mil escuelas sin drenaje, 40 mil sin agua potable y 10 mil sin electricidad, mucho menos los argumentos por los cuales cancelaron el programa de escuelas de tiempo completo que benefició tanto a niños como padres.

Los escándalos de corrupción también estuvieron presentes. Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción arrojó que dos empresas fantasmas recibieron $20 millones durante su campaña en el Estado de México, donde, por cierto, su coordinador era el hijo de mi paisano Presidente, José Ramón López. También hubo una investigación realizada por el INE, donde corroboró las retenciones salariales de 10% a trabajadores de Texcoco cuando fue alcaldesa, canalizados a través de una empresa “fantasma”. La autoridad electoral demostró que estos recursos terminaron en las arcas de MORENA, razón por la cual seguramente ese partido insiste en desaparecer el INE.

Siendo honestos, lo mejor que puede pasar a la SEP es que Delfina Gómez deje ese encargo, y lo peor que puede pasarle al gran Estado de México es que ella sea gobernadora.

Afortunadamente, la alianza por México tiene un poderosísimo Poker de mujeres: Ana Lilia Herrera, Alejandra del Moral, Laura Barrera Fortoul y Carolina Monroy. Todos ellas con impresionantes cartas administrativas y políticas, pero, sobre todo, maravillosas mujeres que son dignas de admiración y enorme respeto.

El Estado de México no solamente es importante por su ubicación geográfica, territorio y número de habitantes, es el hermoso mosaico que captura la plena belleza de nuestro país, y es sin duda su gente, trabajadora y disciplinada lo que le da su enorme grandeza. Conozco todos los rincones y también las necesidades y retos de ese estado, he tenido la oportunidad de trabajar, vivir y colaborar profesionalmente ahí, por eso hago votos porque su gente no permita por ninguna razón la llegada destructiva de Morena y su gobierno de cuarta.